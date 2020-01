The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III, svelata la data di lancio su PC

Ottime notizie: dopo una lunga attesa The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III è finalmente in arrivo anche su PC. Ad annunciarlo con un trailer sono state direttamente NIS America e Falcom.

Per mettere le mani sull’atteso titolo non ci sarà fortunatamente da attendere poi molto: The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III sbarcherà infatti sui nostri PC il prossimo 23 marzo, ossia tra poco più di due mesi. Il titolo è disponibile su PS4 fin dallo scorso ottobre ma è originariamente uscito in Giappone nel lontano 2017.

NIS America e Falcom hanno inoltre pensato anche ai fan più accaniti che non vedono l’ora di provare il titolo anche su PC: chiunque acquisterà il titolo prima del 30 marzo riceverà infatti all’interno del gioco alcuni oggetti cosmetici esclusivi.

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III è un’opera estremamente interessante, che merita assolutamente di essere provata. Come riporta la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III è un’evoluzione totale della serie, nonché un punto di svolta essenziale per il mondo che essa cerca di narrare. La nuova classe VII e il ritorno dei vecchi personaggi assicurano una storia molto sentita, coinvolgente e piena zeppa di ramificazioni sia nei capitoli precedenti che in Trails in the Sky e in Ao/Zero no Kiseki. Per quanto questo sia un punto a favore enorme per i fan del lavoro di Falcom, i nuovi giocatori potrebbero trovarsi sensibilmente straniati dallo svolgimento degli eventi, oltre che impassibili davanti ad alcune scene decisamente emozionanti per chiunque abbia una conoscenza pregressa. A prescindere dall’impianto narrativo, il titolo pubblicato da NIS America è comunque uno dei migliori JRPG in circolazione.”

Che ne pensate di questo annuncio, avete già giocato al titolo in questione o approfitterete di questa versione dell’opera?