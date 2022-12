Todd Howard ha letteralmente adorato The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Negli scorsi giorni il presidente dei Bethesda Game Studios ha fatto parlare di sé e della compagnia per alcune affermazioni riguardo allo sviluppo di Starfield e altri progetti, senza sottrarsi dal raccontare i suoi gusti personali in fatto di videogiochi.

Durante una recente intervista con Lex Fridman, al suo podcast, Howard è andato per un secondo oltre la propria dimensione lavorativa e aziendale, confessando del suo spassionato amore nei confronti di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In base a quanto recentemente riportato da Goninento sembra proprio che la miccia sia stata accesa direttamente da uno degli ascoltatori del podcast, il quale gli ha chiesto se avesse mai giocato il titolo in questione, e qual è la sua opinione in merito all’intera esperienza costruita da Nintendo. La risposta di Howard è stata più che positiva, rivelando che non soltanto ci ha giocato, ma che l’ha adorato in tutte le sue sfumature.

Inoltre, facendo un confronto con le sue precedenti esperienze sempre con la saga, non ha esitato un secondo a definirlo il suo capitolo preferito in assoluto, almeno per adesso. Fra le cose che ha apprezzato maggiormente c’è stata la gestione del mondo di gioco e il modo in cui i suoi confini, apparentemente infiniti, s’interfacciano con l’esperienza stessa del giocatore, pad alla mano, costruendo un’illusione di libertà che funziona per tutta la durata dell’avventura. Chissà che non tragga ispirazione proprio dalle possibilità di movimento di questo videogioco anche con Starfield, ricavando un’esperienza di gioco di pari livello o addirittura superiore.

