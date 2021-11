The Legend of Zelda: nuovo annuncio imminente?

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è probabilmente uno dei sequel più attesi del momento. Nominato ai prossimi Game Awards come “gioco più atteso” gli appassionati delle avventure di Link non vedono l’ora di scoprire qualcosa in più relativo al seguito del titolo che ha cambiato drasticamente il concetto di open world. Durante lo scorso E3 di Los Angeles l’azienda nipponica ci ha regalato un brevissimo trailer testimoniando come i lavori stiano procedendo a gonfie vele e come la data di uscita sia relativamente vicina (2022).

É possibile migliorare la perfezione? Questa è la domanda che si stanno ponendo critici e fan ma sembra che l’obiettivo del seguito di Breath of the Wild sia proprio questo aggiungendo quelle tinte horror già vista in Majora’s Mask, uno dei capitoli più amati dell’intero franchise. Sebbene siano passati diversi mesi dal rilascio dell’ultimo breve trailer, il leaker Samus Hunter avrebbe suggerito che Nintendo punterà i riflettori su The Legend of Zelda proprio durante i The Game Awards 2021 in programma il prossimo 9 dicembre.

Ovviamente, trattandosi di un leak, vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali dichiarazioni. Samus Hunter non ha però specificato se si tratti proprio di Breath of the Wild 2, ma anzi al contrario. Dal tweet, che vi lasceremo proprio qui di seguito, parla proprio di una ennesima celebrazione per il 35esimo anniversario del franchise.

The celebrations for the 35th anniversary of The Legend of Zelda, will continue at #TheGameAwards #NintendoSwitch #TheLegendOfZelda pic.twitter.com/VQy27qjUpe — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) November 18, 2021

Per celebrare questo enorme traguardo, Nintendo ha per ora annunciato la remastered di Skyward Sword ed il Game & Watch dedicato, quindi non è assolutamente da escludere che venga mostrato un terzo annuncio, magari relativo ad un’altra remastered. Insomma, manca veramente poco allo spettacolo e sapere che The Legend of Zelda possa essere uno dei protagonisti a livello di annunci ci fa saltare di gioia. Cosa ne pensate di questa notizia? Vorreste vedere? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire più dettagli in merito.