Uno dei videogiochi più significativi di sempre è sicuramente The Legend of Zelda. La serie, nata sulla prima console casalinga di Nintendo è diventata un vero e proprio system seller, capace di imporsi sul mercato con oltre 130 milioni di copie in oltre trent’anni di vita. Tanti i videogiochi che hanno comunque eguagliato o sono andati vicini al successo della serie nipponica e tra questi c’è Minecraft. E oggi, grazie un geniale creator, il gioco Mojang e quello Nintendo si sono incontrati.

Da diversi anni Minecraft è diventato un punto di riferimento del mondo dei videogiochi. Dietro quel mondo colorato e fatti di cubi e grafica apparentemente semplice c’è un sandbox in grado di dare piena libertà creativa agli utenti. Che siano esperienze marginali o superficiali (come il gigantesco biscotto Oreo) oppure veri e propri colpi di genio ed esempi di maestria tecnica, le creazioni nel gioco Mojang lasciano semplicemente a bocca aperta. Come quello che vi raccontiamo oggi, dove il primo gioco di The Legend of Zelda è stato ricreato in forma giocabile proprio su Minecraft.

Creato dallo YouTuber C1OUS3R, questa creazione ci ha lasciato subito a bocca aperta. Non si tratta di un porting “normale”: come dimostrato dal video che potete trovare poco più in basso, C1OUS3R ha ricostruito l’intero mondo di gioco di Zelda e lo ha reso ovviamente giocabile. Il tutto ovviamente non è stato semplice, soprattutto considerando che non sono stati utilizzati pack con delle risorse apposite e nessuna mod specifica. E nel video dove è presente tutto il making of, ci sono anche le reazioni di alcuni YouTuber che hanno avuto modo di provare questo capolavoro e sì, sono anche loro decisamente stupiti.

La storia di Link è dunque finalmente disponibile anche su Minecraft, ma se state cercato un gioco originale della serie di Zelda, sappiate che a maggio debutterà il prossimo capitolo, in esclusiva per Nintendo Switch. Potete prenotare la vostra copia su Amazon.

