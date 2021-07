The Legend of Zelda Skyward Sword HD sarà più godibile grazie a un cambiamento

Il ritorno di The Legend of Zelda Skyward Sword HD su Nintendo Switch fa piacere agli appassionati, i quali potranno giocare (o rigiocare) ad uno dei capitoli più belli e fondamentali della saga fantasy nata su NES a fine anni ’80. Sappiamo già che l’esperienza che verrà proposta con questa riedizione non andrà a cambiare eccessivamente il titolo nato su Wii, ma a quanto pare Nintendo ha pensato di fare un’importante modifica che renderà il gioco nettamente più godibile nelle prime fasi inziali.

In un recente tweet Nintendo ha annunciato che The Legend of Zelda Skyward Sword HD apporterà alcune modifiche nelle meccaniche di gameplay, le quali vengono ritenute fondamentali per rendere meno tediosa tutta la parte iniziale di gioco composta da diversi tutorial. Viene anche mostrata una clip che svela un esempio in cui un tutorial obbligatorio all’inizio di questo gioco è stato reso nettamente più breve da affrontare e portare a termine.

Questo cambiamento è stato combinato anche con una nuova revisione dei tutorial e l’implementazione di varie funzionalità che vanno a modificare la qualità della vita all’interno del gioco. Nintendo non ha rivisto il gioco nel suo design e nella grafica, ma molti aspetti tecnici presenti in The Legend of Zelda Skyward Sword HD permetteranno ai giocatori di immergersi in modo molto più fluido e meno rognoso all’interno di uno dei più affascinanti mondi di gioco partoriti dalle menti della grande N.

Some changes have been made to the opening hours of The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD to make for a smoother play experience, and to get you on your grand adventure to the surface world sooner! Here’s one example where mandatory advice from Horwell has been adjusted. pic.twitter.com/KofowPZwn4 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 11, 2021

Se dopo questa ottima notizia non vedete l’ora di riaffrontare (o affrontare per la prima volta) questa fantastica avventura non dovrete aspettare ancora molto, dato che The Legend of Zelda Skyward Sword HD arriverà su Nintendo Switch il prossimo 16 luglio.