Con il 2023 ormai alle porte, molti appassionati stanno iniziando a stilare le classifiche dei propri videogiochi più attesi in arrivo l’anno prossimo. Solo i primi mesi sono già ricchi di una marea di esperienze degne di nota, ma sappiamo tutti molto bene che, tra i titoli più attesi dai giocatori c’è il nuovo The Legends of Zelda Tears of the Kingdom. La nuova epopea della serie fantasy di Nintendo è sempre più vicina, e a mesi dal lancio il web potrebbe aver svelato in anticipo un nuovo dettaglio.

Come ci fa notare in queste ore la redazione di Insider Gaming, c’è una certa sequela di immagini apparse in rete, più specificatamente su famiboards, che ci svela un nuovo modello di Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Non è ancora chiaro se queste immagini siano veritiere o meno, ma ci mostrano una console piena di dettagli grafici al momento ancora abbastanza criptici da decifrare.

Di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom abbiamo visto giusto una manciata di trailer, e del gioco sappiamo ancora molto poco. Nintendo, per esempio, non si è ancora sbilanciata nell’annunciare la presenza di un modello di Switch OLED dedicato al titolo; ma se pensiamo al trattamento di tutte le altri esclusive importanti, non è difficile credere che anche il nuovo Zelda possa avere una sua console a tema.

Leaked Images Show Zelda: Tears of the Kingdom OLED Switchhttps://t.co/B1VX35lKLe — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) December 30, 2022

Se il tutto dovesse avere delle fondamenta di realtà, possiamo aspettarci un annuncio relativo al nuovo capitolo della saga di The Legend of Zelda nei primi mesi del 2023. D’altronde, solamente la compagnia di Kyoto ci ha sempre abituati a un corposo Nintendo Direct a pochi mesi dall’inizio dell’anno nuovo, e potrebbe essere proprio quella l’occasione di vedere di più del nuovo Zelda e avere l’ufficialità di un modello esclusivo di Switch OLED.

