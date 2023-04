Sembra incredibile ma al lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom manca oramai meno di un mese. Il 12 maggio, data in cui l’attesissimo seguito della celeberrima saga sbarcherà sul mercato, è oramai dietro l’angolo, con i fortunati possessori di Nintendo Switch che non vedono l’ora di metterci le mani sopra. E quale miglior modo per ingannare l’attesa se non assicurandosene una copia a un prezzo particolarmente competitivo?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è infatti attualmente disponibile in preordine con ben 10 euro di sconto su eBay. Un’offerta assolutamente notevole, che vi consentirà di avere uno dei titoli più attesi da anni a questa parte fin dal giorno di lancio a un prezzo scontato.

Il nostro consiglio, nel caso siate interessati a giocare a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è quello di approfittare di questa offerta prima che sia troppo tardi. Più ci si avvicina al 12 maggio, infatti, più sarà difficile trovare il titolo disponibile a prezzo scontato.

Oltre alla possibilità di assicurarvi fin dal giorno di lancio The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in forte sconto, esistono anche molte altre offerte sul mercato.

