Era stato preannunciato da giorni, ma ora è divenuto finalmente realtà: Nintendo ha pubblicato il terzo (e ultimo) trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la nuova iterazione del franchise in uscita il 12 maggio. Il video in poco più di tre minuti è riuscito a mostrare tantissimi personaggi vecchi e nuovi, tra cui il leggendario Ganondorf, che si presenta nel sequel con un look inedito.

Il trailer mostra anche un nuovo misterioso personaggio con la pelle scura e una lunga chioma bianca; per ora non sappiamo chi sia, ma la sua espressione facciale non denota sicuramente bontà d’animo. Inoltre, Nintendo ha finalmente rivelato qualcosa di più sul ruolo di Zelda in Tears of the Kingdom, lasciando però — come era prevedibile — gran parte della trama del gioco nell’ignoto.

Vediamo, infatti, la principessa parlare con un personaggio per ora senza nome, il quale sembra essere uno Zonai. Zelda presenta un nuovo taglio di capelli e degli accessori mai visti prima, e verso la fine del trailer tiene tra le mani un oggetto che sembra essere un Magatama, e che potrebbe essere una delle “lacrime” (“tears”) a cui fa riferimento il titolo dell’opera.

In Tears of the Kingdom potremo aspettarci sicuramente dei boss tradizionali della saga, come dei simil-ragni ispirati al Gohma di Ocarina of Time. Anche i campioni faranno ritorno, dato che nel video si vedono Sidon e Riju; infine, un’inquadratura mostra un personaggio che sembra essere Din, la Dea del Potere della regione di Hyrule.

Nella scena finale del trailer vi è invece la stessa Zelda che regge la Master Sword, dicendo a Link che deve trovarla. Insomma, Nintendo ha gettato tanta carne al fuoco, e dovremo aspettare di provare il gioco completo (che potete preordianare su Amazon) per riuscire a unire tutti i pezzi del puzzle che ci sono stati forniti fino a ora.

