Ormai ci siamo quasi, ancora qualche giorno e potremo tutti videogiocare a Zelda: Tears of the Kingdom, uno dei titoli più attesi di questo 2023. In uscita il prossimo 12 maggio, il seguito di Breath of the Wild si pone per essere un successore di livello, in grado di soppiantare il già conclamato primo episodio.

Proprio per la sua popolarità, molte persone non vedono l’ora di giocarci e sia che si abbia una Switch o meno, alcuni utenti hanno puntato sull’emulazione e sull’hacking PC per poterlo avviare in anteprima.

Non è infatti un mistero che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sia già trovabile in rete nella sua forma completa e già giocabile su PC con l’ausilio dell’emulazione. Considerate che abbiamo già avuto modo di vedere Breath of the Wild girare in 4K, 8K e 60 fps su PC, con tanto di mod ray tracing personalizzate, quindi la questione non sorprende.

Nintendo sta lavorando freneticamente per bloccare la fuga di notizie sul gioco per evitare spoiler sulla trama e quant’altro, ma sta diventando complicato perché, grazie all’espansione dei social, è ormai possibile trovare il gioco praticamente ovunque sotto formato di video, screen e guide.

Il fatto che il nuovo Zelda sia quindi già presente online non sorprende più di tanto, ma c’è anche da sottolineare che questa è senza dubbio una bella gatta da pelare per Nintendo che si è ritrovata il suo prodotto di punta in rete già svariati giorni prima del rilascio ufficiale.