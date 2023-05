Al momento del preorder non siete riusciti ad assicurarvi una copia del magnifico Amiibo di Link creato in occasione dell’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Ebbene, oggi è il vostro giorno fortunato, dato che la statuetta è tornata disponibile su Amazon a 26,07€!

Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile: come con ogni articolo in edizione limitata prodotto da Nintendo, le scorte esauriranno sicuramente in men che non si dica, e difficilmente verrà fatto un ulteriore restock. Insomma, potrebbe essere la vostra ultima occasione per acquistare l’Amiibo a un prezzo contenuto prima che diventi ultra raro e, quindi, venduto a cifre folli.

Nel caso in cui non siate familiari con gli Amiibo, vi spiegheremo brevemente in cosa consistono. Molto semplicemente, sono delle statuette interattive dotate di un sensore NFC, il quale verrà letto dall’apposito sensore nella Nintendo Switch, provoocando un effetto diverso a seconda del gioco. Per esempio, si sbloccheranno costumi, oggetti o armi da collezione che altrimenti non sarebbero reperibili.

Ovviamente, oltre alla loro funzione pratica gli Amiibo sono anche bellissimi da vedere, motivo per cui sono diventati oramai un oggetto da collezione. Nel caso di quello di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom troviamo Link, ovviamente con addosso il nuovo costume, e il braccio proteso in avanti come in una delle scene del trailer di gioco.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata all’Amiibo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!