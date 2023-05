Sembra veramente incredibile ma oramai ci siamo. Il lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, attesissimo e imperdibile seguito di quel capolavoro di Breath of the Wild, è infatti oramai in dirittura d’arrivo, dato che sbarcherà sui mercati il prossimo 12 maggio.

Ma come prepararsi al meglio a tale lancio? Semplice: prenotandolo ora come ora su eBay per usufruire di uno sconto di ben 10 euro e godersi così fin dal day one questo attesissimo gioco.

Se volete festeggiare al massimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o se magari ancora non possedete Nintendo Switch, piattaforma di gioco di cui l’ultimo capitolo della celebre saga è esclusiva, vi farà poi decisamente piacere sapere che è disponibile sul mercato una bellissima Switch OLED dedicata proprio al gioco.

Se le vostre mire sono invece limitate al capolavoro annunciato di Nintendo potete trovarlo con ben 10 euro di sconto comodamente su eBay. Non male, vero?

Le offerte non si fermano ovviamente al solo interessantissimo preordine di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con ben 10 euro di sconto. Sul mercato, infatti, esistono anche molte altre offerte degne di nota. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo a vivere la prossima epica avventura Nintendo? Potete trovare The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con un ottimo sconto su eBay seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!