Come promesso, Nintendo è tornata a mostrare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Lo ha fatto nel corso della giornata odierna, con un lungo video di gameplay mostrato in anteprima alle ore 16:00 di oggi pomeriggio, martedì 28 marzo 2023 e se vi foste persi la presentazione, non preoccupatevi: in questo articolo troverete tutte le informazioni mostrate dal colosso nipponico.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il video di gameplay

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tutte le novità di gioco

La presentazione si è aperta con un messaggio del producer, che ha annunciato l’entrata in fase gold del gioco. “Molti di voi ci hanno chiesto novità in merito al gioco e dopo alcuni trailer, oggi sono pronto a giocare il titolo con voi”, le parole di Anouma dichiarate a inizio presentazione.

Come specificato dal producer, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà un open world, esattamente come Breath of the Wild. Hyrule è in continua evoluzione e il suo aspetto cambierà in base ad alcuni eventi. Nella presentazione, Aonuma ha svelato anche la prima feature di gameplay inedita, chiamata Rewind: Aonuma ha guidato Link fino al luogo dove è precipitata una roccia dal cielo e ha utilizzato la nuova feature per riuscire a raggiungere una delle isole che saranno presenti nel cielo di Hyrule.

La presentazione ha poi fatto luce su un nuovo tipo di nemico, sconfitto con alcuni rami d’albero trovati sull’isola in cielo. Questo ha permesso ad Aonuma di svelare una feature chiamata Fuse, che permette di fondere insieme due oggetti per creare un nuovo tipo di arma. Il ramo, decisamente debole, è stato fuso con una roccia, rendendo i combattimenti più semplici. “Potete realizzare qualsiasi cosa, semplicemente sperimentando”, le parole di Aonuma. La feature Fuse è anche utile per la caccia e per altre attività.

Un’altra feature inedita mostrata oggi si chiama Ultrahand e permette sostanzialmente di apportare modifiche alle creazioni realizzate con la modalità Fuse. Sfruttando le due feature insieme, Aonuma è riuscito a creare una sorta di barca rudimentale, in grado di attraversare i fiumi. “Tutti i veicoli che avete visto nei trailer precedenti sono progettabili da zero all’interno del gioco”, le parole del producer.

Successivamente, Aonuma ha presentato la modalità Ascend, che permette di spostarsi rapidamente tra il pavimento e il soffitto. Questa abilità permette a Link di raggiungere punti elevati, come per esempio il soffitto di un tempio o la cima di una collina, rendendo il personaggio meno dipendente dalla stamina.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023, in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.