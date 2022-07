Daedalic Entertainment ha annunciato sui suoi canali social il rinvio di The Lord of the Rings: Gollum. Il titolo, annunciato più di un anno fa, è in fase di sviluppo avanzata ma, stando alle parole riportate nel tweet, richiederà ancora del tempo per il suo completamento. Gli sviluppatori, tuttavia, non hanno fornito una data di uscita definitiva.

The Lord of the Ring - Gollum

Come si legge dalle parole degli sviluppatori, infatti, The Lord of the Ring: Gollum è stato rinviato in modo da creare la miglior esperienza possibile. Il team ha ringraziato i fan per la pazienza e il supporto mostrati, affermando di voler rendere giustizia al personaggio di Gollum, riportandolo nel modo più fedele all’opera di J.R.R. Tolkien. Inoltre, come accennato, le motivazioni del rinvio non sono state rese note e sappiamo solamente che il titolo sarà rimandato di un paio di mesi. Il tweet si conclude con la promessa di nuovi aggiornamenti sulla data definitiva in un futuro prossimo.

The Lord Of The Rings: Gollum è un action game in terza persona che sfrutta meccaniche stealth e permetterà al giocatore di impersonare Sméagol. Il titolo sfrutterà le sue spiccate doti atletiche per muoversi in maniera furtiva all’interno dei vari scenari. Nei trailer mostrati da Daedalic Entertainment si vede il personaggio arrampicarsi per i vari scenari di gioco con estrema agilità e sfruttare le sue abilità per captare i nemici a grandi distanze.

An important message. pic.twitter.com/s2UvhPfILF — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) July 25, 2022

La data di rilascio prevista per The Lord of the Rings: Gollum era quella del primo settembre 2022. Stando alle parole degli sviluppatori, non è da escludere che il titolo possa comunque uscire prima della fine del 2022. In ogni caso, per averne certezza, si dovrà aspettare una conferma ufficiale da parte di Daedalic Entertainment. Nel frattempo, abbiamo avuto la possibilità di provare il titolo in anteprima e attendiamo con impazienza di poter mettere le mani sulla versione definitiva del nuovo capitolo de Il Signore degli Anelli.