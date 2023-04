Daedalic Entertainment ha diffuso in maniera completa i requisiti PC per far girare al meglio il loro nuovo gioco, The Lord of the Rings Gollum. Vi avvisiamo già da ora che le richieste hardware ci sembrano leggermente al di sopra della media, anche considerando l’impatto visivo del titolo, non certamente tra i migliori del genere.

L’augurio che questo non si riduca a un’ottimizzazione negativa del gioco, visto che per Nacon è una delle produzioni più attese dell’intera annata. Ma andiamo ora a illustrare in maniera più specifica quali sono i requisiti dell’esperienza.

Requisiti di sistema

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel i7-4770 o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GTX 1080 o RTX 2060

DirectX11

Memoria: 45 GB di spazio disponibile

Questi sopra elencati dovrebbero permettere di godere dell’opera in Full HD con impostazioni grafiche medie, ci auguriamo quantomeno a 60 fps. Già da qua potete considerare i dati abbastanza esosi, visto che The Lord of the Rings Gollum non girerebbe nemmeno a impostazioni massime e nemmeno con ray tracing attivo.

Requisiti raccomnandati

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel i3-6100 o AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda video: RTX 3080 e DLSS Qualità

DirectX12

Memoria: 45 GB di spazio disponibile

Sui raccomandati, addirittura, il gioco richiederebbe una 3080 e DLSS qualità… per girare in 1440p con ray tracing attivo. Anche qua, francamente, ci sentiamo di esprimere qualche dubbio sull’ottimizzazione, anche considerando i 32 GB di RAM.

Ovviamente rimandiamo tutte le possibili conclusioni a un test più approfondito che faremo durante il periodo di recensione, ma già da ora non possiamo che esprimere qualche dubbio in merito a tali riferimenti hardware.