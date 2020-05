The Lord of the Rings Gollum: ecco le prime immagini del gioco per PS5 e Xbox Series X

Uno dei progetti più interessanti della prossima generazione torna a mostrarsi: The Lord of the Rings Gollum è stato recentemente al centro di un coverage di GameStar.de. Parliamo dell’avventura stealth di Deadalic Entertainment (Fuga da Deponia, The Whispered World, Edna & Harvey…), di cui non avevamo notizie da qualche tempo.

Il portale tedesco ha condiviso alcune immagini, poi ripubblicate da Nibel tramite Twitter. Come potete vedere sotto, le immagini ci danno una prima idea dello stile grafico adottato: gli sviluppatori hanno optato per uno stile cel-shading, con colori intensi. Gli ambienti mostrati sono perlopiù bui e caratterizzati da colori caldi come il rosso e il marrone. Non ci danno un’idea precisa del gameplay, chiaramente, ma è positivo che il team sia già pronto a condividere alcuni dettagli su The Lord of the Rings Gollum.

First screenshots of The Lord of the Rings: Gollum, coming to PC, PS5 and XSX Developed by Daedalic Entertainmenthttps://t.co/ferctrb7k2 pic.twitter.com/mwhAyBMHwn — Nibel (@Nibellion) May 4, 2020

Per ora, sappiamo che The Lord of the Rings Gollum punterà molto sulla doppia natura di Sméagol e che avrà meccaniche stealth (ma non solo). Le piattaforme di riferimento sono, oltre al PC, Xbox Series X e PS5. La data di uscita non è chiaramente definitiva, ma il team punta al rilascio nel corso del 2021.

Probabilmente uno dei punti di forza del gioco saranno le ambientazioni: l’immaginario ideato da Tolkien è sconfinato e Deadalic Entertainment ha tra le mani un’IP che dà ampie possibilità creative. Ovviamente è premura del team realizzare un’opera perfettamente fedele al personaggio e all’interno mondo narrativo del Signore degli Anelli. Diteci, cosa ne pensate di queste prime immagini? Vi convincono?