The Lord of the Rings Gollum arriverà anche su PS5 e Xbox Series X

Tramite il numero 341 di Edge abbiamo modo di scoprire qualche nuovo dettaglio su uno dei giochi più attesi dai fan del fantasy e non solo: The Lord of the Rings Gollum. Il gioco è stato annunciato all’inizio dello scorso anno: la data di uscita era pianificata per il 2021 e le piattaforme di riferimento erano PC e “tutte le console rilevanti”. Ora, è stato confermato ufficialmente che il gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X.

Lo sviluppatore, Daedalic Entertainment, ha descritto il gioco come una “avventura stealth-action con un’intrigante meccanica di doppia personalità, livelli giganteschi e uno stile grafico ispirato ai disegni realizzati da Tolkien in persona”. Nel gioco interpreteremo, come il titolo fa intuire, Gollum che inizierà le proprie avventure a Barad-dûr, una fortezza di Mordor dove è tenuto prigioniero.

The Lord of the Rings Gollum includerà però moltissimi altri luoghi della Terra di Mezzo; gli sviluppatori promettono infatti “ambienti gioco enormi e persistenti caratterizzati da varie missioni e una serie di facce amiche e nemiche” con le quali interagire. Inoltre, l’anteprima riporta alcune parole di Daedelic riguardo alla nuova generazione di console.

“Ho solo sentito dei rumor riguardo alle specifiche tecniche [di Xbox Series X] e sembra notevole, ha una memoria veramente veloce. Tutto questo mi incuriosisce, ovviamente, ma non penso influenzi questo progetto poiché stiamo puntando anche alla versione PC. Per quanto riguarda i level designer, però, si tratta di un sogno che diventa realtà: finalmente possiamo smettere di preoccuparci di inserire corridoio per il caricamento delle aree.“