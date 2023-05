Tra poco meno di 10 giorni, per l’esattezza il prossimo 25 maggio, sbarcherà sui negozi The Lord of the Rings Gollum, ossia un titolo imperdibile per tutti gli amanti dell’epopea scaturita dalla mente di Tolkien. Un rischioso e misterioso viaggio nei panni di Gollum alla ricerca del suo tesoro, che potete assicurarvi fin dal giorno di lancio a un prezzo formidabile.

Il tutto grazie al sempre affidabile e conveniente CDKeys, che propone la chiave Steam del gioco a soli 27,59 euro, ossia con ben il 44% di sconto rispetto al prezzo di listino. Praticamente metà prezzo: non male, vero?

Come racconta la nostra anteprima, del resto, The Lord of the Rings Gollum sembra essere particolarmente promettente e, soprattutto, con delle “ambientazioni tutte molto dettagliate e di chiara ispirazione nei confronti delle pellicole di Peter Jackson”.

Un titolo, insomma, imperdibile per i fan de Il Signore degli Anelli, che possono prepararsi al lancio del gioco assicurandoselo con ben il 44% di sconto su CDKeus.

Le offerte non si fermano ovviamente al solo interessantissimo preordine di The Lord of the Rings Gollum a quasi metà prezzo su CDKeys. Sul mercato, infatti, esistono anche molte altre offerte degne di nota. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.. Siete particolarmente interessati solo a vivere questa avventura con Gollum? Potete trovare l’atteso titolo in super sconto seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!