The Medium: 60 FPS poco stabili su PC, anche con una RTX3080

Domani sarà il giorno di The Medium, la nuova opera horror targata Bloober Team, della quale potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. Parliamo di una delle uscite più interessanti di questo gennaio 2021, anche perchè è una delle primissime esclusive console ad uscire su Xbox Series X|S. Molti giocatori PC, però, si chiedono come si andrà a comportare il titolo horror sulla propria piattaforma da gioco preferita.

A rispondere alla curiosità dei giocatori ci ha provato la redazione di dsogaming, la quale ha pubblicato qualche istante fa un articolo in cui sono stati segnalati i comportamenti di The Medium su PC. Prima di addentrarci nei risultati di questo test portato avanti da dsogaming, vanno sottolineati i componenti utilizzati dalla redazione. Parliamo di un PC con le seguenti specifiche: Intel i9 9900K con 16 GB di DDR4 / 3800 Mhz e una NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder’s Edition aggiornata all’ultima versione dei driver GeForce ufficiali.

Arrivando a parlare delle performance di The Medium in versione PC, dsogaming segnala numerosi momenti in cui il titolo scende sotto i 60fps, anche con una GeForce RTX3080 e a una risoluzione di 1080p senza effetti di Ray Tracing attivi. Nell’articolo non viene chiarito a cosa sia dovuto il tutto, ma non sembra essere collegato alla scelta degli sviluppatori di inserire un doppio mondo, che è poi una delle più grandi particolarità proposte dall’esperienza.

Al momento dsogaming ha confermato di aver contattato sia Nvidia che Bloober Team per questa situazione. Inoltre, la redazione non ha ancora effettuato dei test per vedere come si comporta The Medium con DLSS e Ray Tracing attivo. Cosa ne pensate di queste problematiche uscite fuori da questa analisi? Vi interessa il nuovo horror dei creatori di Observer e Layers of Fear? Diteci la vostra con un commento.