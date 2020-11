The Medium è stato rimandato, ecco la nuova data di uscita

Il 2020 non smette mai di stupire per quanto riguarda i rinvii videoludici. Il re indiscusso in queste situazioni è sicuramente Cyberpunk 2077, la prossima opera di CD Projekt RED già rimandata per ben quattro volte. I posticipi però non finiscono qua, e qualche istante fa anche The Medium è stato rimandato dopo che non troppo tempo fa era stata rivelata la data di lancio. L’annuncio è stato fatto poco fa dai ragazzi di bloober team.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, i ragazzi polacchi hanno voluto dare la triste notizia del rinvio del loro prossimo gioco. Atteso per il prossimo 10 dicembre, ora The Medium slitta al 28 gennaio 2021. Denominatore comune della gran parte di questi rinvii è l’epidemia di COVID-19, che sta nuovamente rallentando in modo fin troppo tangibile i lavori su molte delle produzioni videoludiche già annunciate.

Il team di bloober ci tiene anche a scusarsi con la community di videogiocatori, invitandoli a rimanere in contatto con lo studio polacco per scoprire le ultime novità relative al progetto. The Medium è un nuovo titolo horror che non nasconde di essere ispirato da uno dei brand più amati del medium; Silent Hill. Il titolo è una delle produzioni che usciranno in esclusiva su Xbox Series X|S e PC nei primi mesi dell’anno prossimo.

Sfortunatamente quest’oggi abbiamo assistito ad una triste notizia relativa ad un ennesimo rimando di un titolo in uscita a breve. Per gli amanti dell’orrore e dei precedenti titoli di bloober Team, l’appuntamento è solo rimandato di un mese e qualche settimana. Cosa ne pensate di quest’ultimo rimando videoludico? Vi interessa la nuova opera dei creatori di Layers of Fear e Observer? Fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.