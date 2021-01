The Medium è un successo, già recupera i costi di sviluppo

Secondo un comunicato stampa di Bloober Team, The Medium ha già superato i costi di sviluppo e di promozione del titolo. La software house polacca ci comunica che tale risultato è stato raggiunto in soli due giorni dal lancio. Il loro ultimo videogioco horror è stato rilasciato da pochissimo, infatti, ovvero il 28 gennaio 2021. Potete leggere la nostra recensione cliccando qui.

Non è la prima volta che Bloober Team si affaccia al genere horror, già collaudato con titoli come Blair Witch e la serie Layers of Fear. Più precisamente, The Medium è un horror ricco di suspense, all’interno del quale sono presentati più punti di vista da una profonda valenza psicologica, peculiarità che conferisce maggior fascino al gioco. I giocatori hanno l’opportunità di vestire i panni della protagonista, Marianne, una medium che vive in due mondi: uno spirituale e l’altro fisico. Il titolo ha già collezionato giudizi altamente positivi e ciò non sorprende considerando l’elevata qualità del comparto narrativo e artistico, oltre alla dimensione ludica.

A giudicare dai dati di vendita, The Medium rappresenta il titolo di maggior successo raggiunto dagli autori di Observer, Layers of Fear e Blair Witch. La software house polacca non ha diffuso il numero esatto delle copie vendute, ma si è limitata a precisare questo grande risultato, senza prevedere le ulteriori somme guadagnate dall’accordo sancito con Microsoft per proporre The Medium gratis su Xbox Game Pass a partire dal day one.

The Medium è attualmente disponibile per Xbox Series X|S e per PC, nonché sul catalogo Xbox Game Pass. Contrariamente, non è possibile giocare al titolo su Xbox One, a causa delle limitazioni tecniche della console. Voi, lo avete già provato? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.