The Medium: svelati gli elevati requisiti PC

Nell’attuale generazione videoludica, Bloober Team ha dato sfoggio delle proprie capacità nel creare immaginari dal gusto orrorifico dei più disparati tra: Layers of Fear, Observer e Blair Witch Project. Il team polacco aprirà la prossima generazione con The Medium, nuovo gioco horror che ha trae una forte ispirazione dalla saga di Silent Hill. Di recente sono stati pubblicati i requisiti minimi e consigliati della versione PC del prossimo titolo targato Bloober Team.

Il tutto è apparso sulla pagina Steam di The Medium, e la prima cosa che salta all’occhio è l’elevata richiesta generale in ambito di requisiti tecnici; anche con impostazioni minime. Per quest’ultime infatti sembra sarà necessario possedere una scheda grafica GTX 1060 da 6 GB o una Radeon R9 390X per arrivare a far girare il gioco con una risoluzione di 1080p. Mentre per raggiungere il 4K, i requisiti consigliati propongono una GeForce RTX 2070 o una Radeon RX 5700 XT. Vediamo nello specifico entrambi i requisiti.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 (solo versione a 64bit)

Windows 10 (solo versione a 64bit) Processore: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 2500X

Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 2500X RAM: 8 GB

8 GB Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon R9 390X (o un equivalente con 4 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon R9 390X (o un equivalente con 4 GB VRAM) DirectX 11

Spazio libero su disco: 30 GB

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 (solo versione a 64bit)

Windows 10 (solo versione a 64bit) Processore: Intel Core i5-9600 o AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-9600 o AMD Ryzen 7 3700X RAM: 16 GB

16 GB Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti o Radeon RX Vega 56 per Full HD / NVIDIA GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT per 4K

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti o Radeon RX Vega 56 per Full HD / NVIDIA GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT per 4K DirectX 12

Spazio libero su disco: 30 GB

Vi ricordiamo che The Medium al momento è confermato in uscita solo su Xbox Series X e PC (tramite Steam e Microsoft Store). Essendo un’esclusiva console, il titolo sarà inoltre disponibile fin dal lancio all’interno del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. Cosa ne pensate dei requisiti PC di The Medium?