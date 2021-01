The Medium: l’esclusiva Microsoft doveva uscire su WiiU, Ps3 e 360

The Medium è probabilmente uno dei giochi più attesi dell’anno. La nuova opera dei ragazzi di Bloober Team verrà rilasciata ufficialmente il prossimo 28 gennaio su PC e Xbox Series X|S e promette una rivoluzione netta del genere survival horror. Il team, esperto nel settore, ha potuto stupire nel corso di questi anni con opere del calibro di Layers of Fear, Observer e Blair Witch Project che hanno certamente stupito migliaia e migliaia di videogiocatori in tutto il mondo. Recentemente la pagina Steam dedicata ha rivelato i requisiti hardware per PC sorprendendo tutti per la sua estrema accessibilità.

In queste ore GameSpot ha rilasciato un video sul proprio canale YouTube in cui Bloober Team racconta ben nove fatti inquietanti (e curiosi) dietro a The Medium. Si tratta a tutti gli effetti di un video dedicato al “dietro le quinte”, molto interessante per capire lo sviluppo del gioco. Innanzitutto l’idea di fondo della divisione in due mondi nacque nel 2012 ed il gioco doveva essere lanciato inizialmente per WiiU, PS3 e Xbox 360. Il secondo aneddoto riguarda i due attori che hanno effettuato il motion capture, uno di questi è Marcin Dorociński presente nella famosa serie La Regina Degli Scacchi in streaming su Netflix. Nel terzo “fact” si parla della colonna sonora e del doppiaggio. Come ben saprete il team è riuscito a coinvolgere Akira Yamaoka autore delle musiche di Silent Hill e Troy Baker come doppiatore dell’inquietante “The Maw”.

Nel quarto e quinto punto si parla delle incredibili e spaventosi ambientazioni di gioco, uno di questi un hotel realmente esistente situato a Cracovia in Polonia. Nel sesto si parla di chi e come sono state effettuate alcune sequenze del gioco con più di 90 minuti di filmati durante le 8/10 ore del totale dell’avventura. Alcune delle cutscenes potranno essere viste attraverso le due prospettive differenti che propone The Medium. Infine si parla dei poteri del protagonista e dell’inserimento di alcuni curiosi easter egg presi anche dai precedenti titoli sviluppato dal team.

Insomma, The Medium ha tutte le carte in regola per diventare una piccola perla next gen. In attesa della nostra recensione, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le curiosità di questa opera. Cosa ne pensate del gioco? Lo comprerete al lancio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata.