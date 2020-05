The Medium, Xbox Series X ha già un suo aspirante Silent Hill

Gravidanze sospette, dimensioni parallele, ambientazioni desolate: se fossimo nella prima metà degli anni Duemila, The Medium potrebbe passare quasi inosservato come l’ennesimo horror ispirato a Silent Hill.

Siamo però nel 2020 e di Silent Hill, oltre che di horror psicologici, non c’è più traccia quindi ben venga The Medium, il titolo di Bloober Team in arrivo su Xbox Series X. D’altronde il team non nasconde la propria fonte di ispirazione principale, anzi. Bloober Team è infatti riuscito a coinvolgere anche Akira Yamaoka che comporrà la colonna sonora insieme a Arkadiusz Reikowski del team di sviluppo. Yamaoka aveva composto le colonne sonore dei primi quattro Silent Hill e aveva rivestito il ruolo di producer negli ultimi due titoli della tetralogia.

Sarebbe però ingeneroso bollare The Mediunm come un clone di Silent Hill. Bloober Team ha infatti un curriculum di tutto rispetto nel settore degli horro avendo già alle spalle giochi come l’apprezzato Layers of Fear, >observer_ e il recente Blair Witch. Nessuno di questi giochi è stato particolarmente rivoluzionario, i primi due all’epoca potevano definirsi titoli indie, ma nel campo dei titoli horror erano riusciti a farsi notare. The Medium potrebbe essere dunque la prima grande occasione del team con un titolo tripla A.

Il nome del gioco si riferisce alle capacità medianiche di Marianne che, in virtù di questa dote innata, sarà in grado di muoversi da una dimensione all’altra: quella reale e quella spirituale. Quella della dimensione alternativa è una delle meccaniche più frequenti negli horror psicologici e non è chiaro se Marianne avrà la possibilità di muoversi liberamente tra una versione e l’altra delle ambientazioni o se questi passaggi saranno obbligati nel corso della storia.

Stando a quanto abbiamo visto nel trailer, un altro dei punti di riferimento di The Medium sembra essere Alan Wake. In molte scene, infatti, la protagonista attraversa zone montane e foreste molto simili a quelle intorno a Bright Falls del titolo Remedy apparso su Xbox 360.

The Medium sarà disponibile su Xbox Series X e, come succede a molti titoli Microsoft, anche su PC attraverso lo store di Windows e Steam.