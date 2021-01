The Medium: svelati i requisiti hardware per PC

Durante la scorsa generazione videoludica il survival horror ha sicuramente spiccato. Alcuni titoli infatti sono risultati dei veri e proprio capolavori, sfruttando in primis una sana dose di originalità, oltre ad un gameplay impeccabile. The Medium, nuova opera di Bloober Team, sembrerebbe avere tutte le carte in regola per diventare una vera e propria gemma del genere. Il team è riuscito a stupire con giochi che sono entrati nell’immaginario collettivo del calibro di Layers of Fear, Observer e Blair Witch Project. Oltre a tutto questo, il team è riuscito a coinvolgere anche lo storico Akira Yamaoka che comporrà la colonna sonora insieme a Arkadiusz Reikowski dello stesso team polacco. In queste ore, la società ha rivelato i requisiti hardware per PC.

Attraverso la pagina Steam di The Medium, scopriamo quindi le configurazioni minime e quelle consigliate. Nonostante il titolo risulti essere uno dei primi giochi next gen, risulta essere assolutamente accessibile per quanto riguarda almeno quelli minimi. Qui di seguito vi lasciamo tutto quello che c’è da sapere.

Requisiti Minimi

CPU e OS a 64-bit

OS: Windows 10 (64bit)

CPU: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X

RAM: 8 GB RAM

GPU: @1080p NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon R9 390X (o equivalente con 4 GB VRAM)

DirectX: Version 11

Hard Disk: 30 GB spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX

Requisiti Consigliati

CPU e OS a 64-bit

OS: Windows 10 (64bit)

CPU: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB RAM

GPU: @1080p NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Radeon RX Vega 56 | @4K NVIDIA GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

DirectX: Version 12

Hard Disk: 30 GB spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX

Note aggiuntive: NVIDIA GeForce RTX 2080 per 4K con ray tracing

Bloober Team ha voluto inoltre specificare che è possibile giocare a The Medium anche a ultra con Ray Tracing. Il piccolo team polacco ha consigliato di usare una RTX 3080. Per giocare invece in 1440 p con opzione settaggi alti, Ray Tracing e 30FPS bastano una RTX 2080 o una RTX 3060 Ti. Ricordiamo infine che The Medium sarà disponibile a partire dal prossimo 28 gennaio per PC e Xbox Series X|S.