The Medium: versioni PS5 e Xbox a confronto, ecco i risultati

Bloober Team aveva sorpreso tutti con The Medium, quando venne rilasciato su Xbox Series X, Series S e PC verso l’inizio del 2021. Chi credeva che sarebbe stata una delle prime grandi esclusive next gen di Xbox si sbagliava di grosso, dato che l’opera è stata poi portata di recente anche su PlayStation 5. Inoltre, sebbene molti si aspettavano un semplice porting, anche qui Bloober Team ha sorpreso tutti aggiungendo il completo supporto al DualSense per una migliore esperienza ludica e molte altre migliorie.

Adesso potremo sentire la pioggia attraverso il feedback aptico, ascoltare alcuni dialoghi specifici tramite lo speaker del controller o anche prendere la mira muovendo il DualSense. Digital Foundry è tornata ad analizzare The Medium nel dettaglio, dopo l’aggiunta del supporto al ray tracing su PlayStation 5, mostrandosi ancora molto convinta dell’opera di Bloober Team e confrontandola con le versioni per Xbox Series X e PC.

Nello specifico, durante l’analisi Digital Foundry ha spiegato che alcune fonti di luce, precedentemente posizionate manualmente in alcuni ambienti per simulare un’illuminazione reale, su PS5 sono state completamente eliminate. Tuttavia, la qualità delle ombre è stata sensibilmente ridotta rispetto la versione Xbox, sebbene sia un dettaglio molto difficile da notare. La resa visiva in generale, però, risulta anche migliore grazie a delle risoluzioni supportate più elevate: il risultato è che alcuni dettagli secondari sono ora più evidenti e puliti, offrendo un’esperienza visiva più realistica.

Per quanto riguarda il frame rate, Digital Foundry rivela di non aver notato particolari difetti o cali su PlayStation 5, che mantiene la frequenza di fotogrammi al secondo molto stabili a 30 FPS. Al contrario, su Xbox Series X sono stati spesso riscontrati alcuni impercettibili cali di frame. In ogni caso, parliamo comunque di tante novità prettamente soggettive, che molti utenti potrebbero anche non notare. Digital Foundry spiega soltanto di aver colto una differenza con alcune specifiche aree scure, ma del resto ribadisce come The Medium su PlayStation 5 sia, da un punto di vista grafico, sia sostanzialmente diverso rispetto la versione Xbox Series X.