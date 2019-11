The Messenger gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Questa settimana l’Epic Games Store ha deciso di regalarci solamente un titolo, sebbene di grandissima qualità. Per i prossimi 7 giorni a poter essere riscattato senza mettere assolutamente mano al portafoglio sarà infatti The Messenger, con l’irriverente action platform che prende il posto degli altrettanto interessanti Ruiner e Nuclear Throne. Il titolo sarà disponibile gratuitamente fino al prossimo 21 novembre, dopo tale data tornerà infatti nuovamente a pagamento.

Per approfittare di quest’offerta e mettere le mani sul gioco in questione basterà connettersi al proprio account dell’Epic Games Store e riscattarlo direttamente da questa pagina. Facile no?

The Messenger, per chi non ne fosse a conoscenza, è un action platform in cui saremo chiamati ad impersonare un giovane ninja il cui villaggio è stato assediato dai demoni. Il nostro compito sarà quello di consegnare una pergamena per permettere al nostro clan di sopravvivere. Un’avventura colma di azione e umorismo, di cui potete trovare maggiori dettagli comodamente qui.

Come precedentemente accennato The Messenger sarà disponibile sull’Epic Games Store gratuitamente fino al prossimo 21 novembre. Dopo tale data il titolo tornerà a prezzo pieno e a prendere il suo posto sara Bad North, a sua volta disponibile per un’altra settimana, ossia fino al 28 novembre.

Che ne pensate del regalo fatto questa settimana dall’Epic Games Store, The Messenger vi ispira o speravate di poter mettere le mani su qualcos’altro? Tra i tanti giochi resi disponibili gratuitamente ad oggi qual è il vostro preferito? Fateci sapere la vostra direttamente nei commenti!