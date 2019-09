The Open eGames: l’evento eSport dedicato a FIFA arriva a Milano

The Open eGames ci porta a Milano con un nuovo evento dedicato a FIFA: ecco tutti i dettagli su come partecipare e sui contenuti.

Il 26 settembre 2019 dalle 20.00, proprio alle porte della Milan Games Week, a Milano in una location esclusiva in via Giacomo Watt, 32 si svolgeranno i “The Open eGames”, un evento Live dedicato a FIFA con diretta streaming su Twitch dove i due ProPlayer del team Exceed, TonyTubo e Hoolywood285, si sfideranno, con l’eccezionale telecronaca in diretta di Pierluigi Pardo. Dopo la sfida, ci sarà il vero e proprio Meet&Greet.

Tra i presenti solo quattro fortunati, selezionati dal telecronista insieme al coach Hoolywood285, potranno sfidare i propri beniamini durante l’evento. A tutti i fan sarà comunque data la possibilità di cimentarsi e divertirsi con uno dei giochi di calcio più amati d’Italia, grazie alla connessione di OpenFiber powered by Fibra.city, con postazioni libere e aperte al gioco tra amici e curiosi.

L’evento del 26 settembre sarà solo l’inizio di un percorso di Open Fiber e Fibra.city nel mondo degli eSports. Dall’evento di kick-off infatti partirà un «Challenge Online». Seguiranno, infatti, 5 appuntamenti live sui canali Twitch dei due ProPlayer Exceed, ed in conclusione una vera e propria Finale Online, durante la quale Hoolywood285, il coach del team, sceglierà i due migliori giocatori, per vittorie , punteggio o tecnica, che verranno invitati alla Sfida finale, ancora una volta live!

La sfida finale si terrà infatti il 1 novembre al Lucca Comics, notoriamente tra i più importanti appuntamenti italiani per il settore di riferimento del gaming, su postazioni dedicate ad Open Fiber, con anche qui il commento del noto presentatore Pierluigi Pardo. Non mancheranno gadgets e altre sorprese. Inoltre grazie alla media partnership con FutXFan saranno realizzate grafiche ad hoc per i partecipanti e i protagonisti dei primi ed unici “The Open eGames”.

Per poter partecipare è necessario iscriversi: potete farlo sul sito ufficiale di Open eGames a questo indirizzo.