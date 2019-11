The Open eGames, la Finale a Lucca Comics & Games 2019 è un successo. Ecco tutti i dettagli sull'evento toscano a tema eSports.

Sono passate ormai diverse settimane dall’evento kick-off milanese organizzato da Open Fiber e Fibra.City: The Open eGames giunge infatti all’atto conclusivo nell’affascinante cornice del Lucca Comics & Games 2019, con lo scopo di promuovere la cultura per l’eSport e, in particolare, la tecnologia di connettività a banda larga migliore possibile.

Per l’occasione, è andato in scena il match finale fra i due giocatori migliori che si sono messi in evidenza nelle Challenge Online, ovvero Giovanni da Torre del Greco e Cristian da Zelo Buon Persico. Ospiti d’eccezione, ancora una volta TonyTubo e Hollywood 25. Il primo è uno degli streamer di FIFA più importanti su territorio nazionale, mentre il secondo rappresenta di fatto l’unico allenatore professionista italiano. A commentare il match torna Pierluigi Pardo, volto noto della televisione e una delle voci più affermate quando si parla di telecronaca calcistica.

Il match, rivelatosi intenso e pieno di momenti emozionanti, ha visto trionfare la squadra composta da Giovanni e Hollywood 25. La finale, trasmessa in diretta su Twitch, è stata anche teatro perfetto per toccare con mano i vantaggi di una linea FTTH, ovvero la connessione fibra ottica che arriva fino al router di casa.

Scopo cuore dell’iniziativa è infatti anche quello di promuovere i servizi all’avanguardia di Open Fiber, che ha come obbiettivo principale quello di portare la sua connessione ad alte prestazioni nelle case di tutti gli italiani e quindi anche di tutti i gamer esigenti di giocare nel miglior modo possibile. La diffusione a macchia d’olio del gaming ha infatti cambiato il modo in cui i giocatori utilizzano le connessioni casalinghe: per potersi permettere di trasmettere in diretta i propri contenuti, è necessaria una linea capace di fornire stabilità e qualità. Grazie alla FTTH (Fibra fino a casa) di Open Fiber, player e spettatori potranno godere del miglior spettacolo possibile. La tecnologia in fibra ottica infatti garantisce velocità fino a 1 Gbps, senza cali anche in caso di maltempo. Assieme a Fibra.City, operatore che commercializza servizi dedicati al gaming, Open Fiber vuole dunque capillarizzare la sua presenza sul territorio, rispondendo alle esigenze dei giocatori del nuovo millennio.

Simone Bonannini, Direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber: “Portare la fibra ottica a casa di tutti e a tutte le nostre aziende è una sfida decisamente impegnativa ma siamo convinti che sia fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese”.

Ringraziando Open Fiber per la disponibilità nel promuovere l’iniziativa, vi invitiamo a verificare sul sito se il vostro indirizzo è raggiunto dalla rete di Open Fiber interamente in fibra ottica per poter avere un servizio al massimo delle prestazioni.