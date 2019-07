The Order 1886 non avrà un sequel su PS5

Al proprio esordio sul mercato, The Order 1886 ha generato reazioni molto differenti tra il pubblico. Ready at Dawn è intenzionata a produrne un sequel?

Al proprio esordio sul mercato videoludico, The Order 1886 ha generato reazioni molto differenti tra il pubblico. Lo shooter portava il giocatore all’interno di una caratteristica versione della Londra vittoriana, minacciata da forze oscure e difesa da un Ordine di Cavalieri fondato da Re Artù. Un universo narrativo in cui trova spazio persino il noto inventore Nikola Tesla e in cui l’utente, si è ritrovato a vestire i panni dell’austero Cavaliere Sir Galahad.

Pubblicato in esclusiva per Playstation 4 nel corso del 2015, il gioco non ha ad oggi visto l’annuncio ufficiale di un seguito. Nel weekend, grazie ad un’intervista dal podcast Gamer Head all’ex sceneggiatore di Ready at Dawn Jordan Mychal Lemos, si è tornati a parlare del possibile sequel di The Order 1886.

Durante la trasmissione Lemos ha effettivamente parlato di un sequel di The Order 1886 per PS5 ma a quanto pare, le sue parole sono state fraintese. Con un tweet che lascia poco spazio all’immaginazione, l’ex sceneggiatore informa che “Prima che la cosa sfugga di mano, non so niente di un sequel. Questi sono i tipi di articoli che ho letto l’anno scorso e mi sono ricordato di aver letto 11 mesi dopo, poiché ce n’era uno in arrivo. Mi dispiace deludere“.

Before this gets any more out of hand, I know nothing about a sequel. These are the types of articles I read last year and I remembered reading 11 months later as there was one coming. Sorry to disappoint. pic.twitter.com/tVPKGzavOJ — Jordan Mychal Lemos (@crypticjordan) July 28, 2019

A quanto pare quindi il team di sviluppo aveva in mente di creare una trilogia sul titolo ma, dato la risposta poco affermativa del pubblico e della critica, è stata poi decisa di abbandonare l’idea. Torneremo mai ad interpretare Sir Galahad? Che cosa potrebbe aspettarci nel sequel della nuova avventura nel mondo di The Order 1886 sulla console di nuova generazione?

A quanto pare le nostre domande potrebbero non avere mai una risposta.

Ricordiamo che l’opera è uscito il 20 febbraio 2015 ed è tuttora in commercio come esclusiva PlayStation 4.