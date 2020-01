The Outer Worlds: alcuni “difetti” del personaggio sono stati tagliati dal gioco

The Outer Worlds ha saputo portare una ventata d’aria fresca all’interno del macrocosmo popolato dai gioco di ruolo. L’ultimo gioco di Obsidian si è presentato ai giocatori come titolo semplice nelle sue basi, ma con un sistema interessante fatto da “difetti” che il protagonista avrebbe ottenuto man mano durante la storia. Ciò era limitato a dei difetti legati al combattimento, comeun danno maggiore dai robot, dandoti una debolezza verso i nemici di tipo robot. Questa meccanica dei difetti era molto più ampliata durante lo sviluppo.

In un’intervista rilasciata alla redazione di Gamasutra, il co-direttore del gioco Tim Cain ha rivelato che a un certo punto dello sviluppo il gioco presentava anche dei difetti non legati al combattimento. Per esempio, se i giocatori avrebbero impiegato molto tempo a scegliere tra le opzioni di dialogo, il gioco avrebbe potuto dare al personaggio un difetto che l’avrebbe costretto a scegliere le opzioni più velocemente o addirittura di perdere delle potenziali scelte di dialogo.

Nell’intervista Cain ha dichiarato: “Uno dei difetti che volevamo inserire nel gioco era quello di rendere l’eroe impulsivo. Quando emergevano le opzioni di dialogo appariva un piccolo timer, e quando scendeva a cinque secondi una delle opzioni di risposta scompariva, semplicemente si andava a disattivare. Quindi dopo altri cinque secondi ne spariva un’altra, fino a quando non restava più un’opzione di dialogo disponibile. “

Questo difetto è stato tagliato, così come tutti gli altri non adibiti alle abilità di combattimento. Sappiamo che quest’anno il gioco riceverà un DLC, quindi sarà interessante vedere se Obsidian andrà a incorporare questo tipo di meccanica nel contenuto post-lancio o meno. Cosa pensate di questo taglio all’interno di The Outer Worlds? Vi sarebbe piaciuto affrontare l’avventura con queste tipologie di difetti?