The Outer Worlds, un DLC è in sviluppo: espanderà la storia

Dalla sua uscita avvenuta il 25 ottobre scorso, il titolo RPG ad ambientazione sci-fi The Outer Worlds è stato un successo mondiale tanto da raggiungere risultati di vendite oltre le aspettative del publisher Take-Two Interactive che detiene l’etichetta Private Division sotto la quale è stato pubblicato il gioco. Il risultato era stato confermato dalla holding durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari della società, anche se non erano stati fornite cifre a riguardo.

Lo sviluppatore Obisidan non aveva mai parlato di possibili contenuti scaricabili ma in un thread aperto all’interno del forum ufficiale su sito ufficiale il team di sviluppo, attraverso il social media manager, ha voluto non ringraziare tutti i fan per il supporto dato alla candidatura degli ultimi The Game Awards ma ha sopratutto annunciato che un DLC è attualmente in fase di sviluppo.

“L’accoglienza di The Outer Worlds è stata incredibile e anche il solo fatto di avere ottenuto nomination per noi è stato molto importante” si legge nel messaggio. Il social media manager ha poi aggiunto: “Ad ogni modo il viaggio non si è ancora concluso e siamo felici di annunciare che espanderemo i contenuti della storia attraverso un DLC previsto per il prossimo anno”. Il post prosegue spiegando che l’arrivo dei nuovi contenuti è previsto nel corso del 2020 e che nei prossimi mesi arriveranno nuove informazioni.

The Outer Worlds arriverà nel 2020 anche su Switch. Non è stata annunciata una data precisa ma la finestra temporale sarà quella dei primi tre mesi del prossimo anno. Non è escluso, dunque, che il DLC possa arriverà in contemporanea e magari essere incluso nella versione Nintendo. The Outer Worlds è stato recentemente aggiornato con una patch che contiene una serie di novità, una fra tutte la maggiore grandezza delle scritte su schermo com’era stato chiesto dai giocatori. Se non conoscete ancora il titolo di Obsidian potete leggere la nostra recensione, mentre se lo avete finito potete dare un’occhiata alla nostra analisi dell’ambientazione sci-fi del gioco.