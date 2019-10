The Outer Worlds ha un doppiatore molto particolare

Uno dei titoli più interessanti di questo fine ottobre è sicuramente The Outer Worlds, con il titolo di Obsidian Entertainment che si è preso gli onori della cronaca grazie al suo alto livello qualitativo.

Dietro il grande successo ad oggi riscosso dal titolo c’è però un piccolo ma curioso segreto. Il doppiatore dei temibili raptidons, che ci terrorizzeranno per buona parte del titolo, è infatti un piccolo cagnolino chiamato Louie. A rivelare questo simpatico e divertente aneddoto è stata nientepopodimeno che la pagina Twitter ufficiale dell’opera.

Oh no! Someone let a raptidon loose in the office! Please help! 😱

Fun fact: This little cutie named Louie is the voice actor for the raptidons in the game! #TheOuterWorlds pic.twitter.com/hYd47CJImU

— The Outer Worlds (@OuterWorlds) October 26, 2019