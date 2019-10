The Outer Worlds è su Xbox Game Pass, ma gli manca qualcosa

The Outer Worlds è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC ma tramite il servizio Xbox Game Pass il nuovo gioco Obsidian ha una mancanza.

Il nuovo titolo di Obsidian Entertainment, The Outer Worlds è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Store e Microsoft Store). Se siete possessori del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass potete trovare il gioco all’interno del catalogo Xbox One e PC fin da subito. C’è però una mancanza, al momento il gioco Obsidian non supporta le funzionalità Play Anywhere e di conseguenza nemmeno il Cross-Save tra Xbox One e Windows 10.

Nonostante il team di Obsidian Entertainment sia entrato a far parte degli Xbox Game Studios, bisogna ricordare che lo sviluppo di The Outer Worlds è iniziato prima dell’acquisizione e che lo studio aveva già stretto un accordo con Private Division, l’etichetta di Take-Two Interactive dedicata alla pubblicazione di prodotti indipendenti a medio ed alto budget.

Per il momento non siamo a conoscenza se il Cross Save tra Xbox One e PC verrà aggiunto in futuro tramite patch, su questo non ci sono ancora state comunicazioni a riguardo, certamente si tratta di un caso particolare per quanto riguarda le nuove produzioni aggiunte su Xbox Game Pass.

Vi ricordiamo che è attualmente in sviluppo anche una versione di The Outer Worlds per Nintendo Switch che verrà rilasciata nel 2020, non c’è ancora una data specifica. Inoltre potete leggere la nostra recensione di The Outer Worlds direttamente a questo indirizzo. Cosa pensate dell’attuale assenza del Cross Save sulle versioni Xbox One e PC? Diteci la vostra.