The Outer Worlds è sprovvisto della modalità per daltonici per un motivo

Tramite le parole del direttore del design, Josh Sawyer, veniamo a conoscenza che The Outer Worlds è sprovvisto di opzioni visive per daltonici.

Il nuovo gioco di ruolo fantascientifico prodotto da Obsidian Entertainment, The Outer Worlds, è uscito ormai da qualche giorno, e potete trovare la nostra recensione a questo indirizzo. Il nuovo titolo Obsidian si sta rivelando pieno di sorprese; dopo aver scoperto grazie uno speed runner che il gioco è terminabile in meno di mezz’ora, un’ennesima curiosità sul gioco è emersa in queste ore.

Tramite un tweet sul proprio profilo, il direttore del Design dello studio Josh Sawyer, ha spiegato che The Outer Worlds è sprovvisto di una modalità visiva per daltonici per un buon motivo. Si tratta di una scelta guidata da Tim Cain, uno dei registi di Obsidian che ha una leggera monocromia nei colori. Dalle parole di Sawyer veniamo a conoscenza che: “The Outer Worlds non ha una modalità daltonico perché è stato sviluppato per essere giocabile senza alcun tipo di informazioni sul colore. Ad esempio, le informazioni sul colore sono ridondanti con altri indicatori. Tim Cain, uno dei registi, ha lui stesso una forma di daltonismo che si avvicina alla tipologia monocromatica”.

Molti giochi hanno all’interno del menù delle impostazioni la possibilità di scegliere varie modalità per daltonici. Da oggi però possiamo considerare The Outer Worlds come uno dei titoli sprovvisto di questa possibilità in modo ben ragionato, dato che l’intero gioco è stato ideato per essere giocato senza alcuna informazione importante trasmessa attraverso i colori.

Vi ricordiamo che il nuovo gioco di Obsidian Entertainment è disponibile per PlayStation 4, Xbox One (anche incluso nel servizio Xbox Game Pass) e PC (via Epic Games Store e Microsoft Store). La versione del gioco per Nintendo Switch è invece attesa per il 2020. Cosa pensate di questa scelta di sviluppo da parte di Obsidian? Diteci la vostra.