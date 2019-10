The Outer Worlds: Obsidian al lavoro per ingrandire i caratteri dei sottotitoli

Alec Frey, sviluppatore di The Outer Worlds ha fatto sapere ai giocatori che Obsidian è al lavoro sull'ingrandimento dei caratteri dei testi e sottotitoli.

The Outer Worlds, il nuovo videogioco targati Obsidian Entertainment, è finalmente uscito e per molti è il gioco di ruolo fantascientifico in prima persona che stavano aspettando. Tuttavia, non tutto sembra essere andato secondo i piani dato che molti giocatori si stanno lamentando delle dimensioni dei testi, che al momento risulta relativamente troppo piccola e senza opzioni per il ridimensionamento.

Alec Frey di Obsidian ha risposto a numerosi post su Twitter proprio sulla questione rassicurando i giocatori: “Farò in modo di controllare che questo problema sia già nel nostro database e sia opportunamente messo tra gli interventi prioritari! Apprezzo molto che abbiate aggregato questi feedback in un unico punto, ci fa risparmiare molto tempo!” . Ora ci resta da vedere quanto tempo ci vorrà per essere effettivamente sistemato il tutto.

Hello! Thanks a ton for making sure this gets to us! I’m happy to double check this issue is in our database today and is properly prioritized! I really appreciate you aggregating this feedback into one spot for us! This is an awesome time saver! — Alec Frey (@AlecAFrey) October 25, 2019

Presentato come successore spirituale di Fallout: New Vegas, The Outer Worlds si svolge in un futuro in cui le mega corporazioni hanno preso il controllo della colonia di Alcione. Come sopravvissuto di una nave della colonia che era stata precedentemente lasciata alla deriva, il giocatore è incaricato di esplorare il sistema e trovare un modo per far uscire gli altri coloni dallo stato di ibernazione.

The Outer Worlds è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, e PC (via Epic Store e Microsoft Store). Il titolo è disponibile anche su abbonamento Xbox Game Pass per PC e Xbox One, ed è previsto anche per Steam e Nintendo Switch nel 2020. Danno fastidio anche a voi le dimensioni scelte per i caratteri di testi e sottotitoli da Obsidian in The Outer Worlds? Diteci la vostra.