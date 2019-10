The Outer Worlds sarà ottimizzato anche per PS4 Pro

Ottime notizie per i possessori di PS4 Pro: The Outer Worlds sarà ottimizzato fortunatamente anche sulla console di Sony.

Nei giorni scorsi era circolata la notizia che The Outer Worlds avrebbe ricevuto un’ottimizzazione premium solamente su Xbox One X, lasciando la versione PS4 Pro con le medesime caratteristiche di quella per la piattaforma base di Sony. Tale informazione era stata rilasciata da un rappresentate di Private Division, il publisher del titolo.

Tutto ciò si è rivelato, fortunatamente per gli utenti Sony, incompleto e quindi anche i possessori di PS4 Pro potranno godere di The Outer Worlds in una versione rifinita e migliore rispetto a quella base. Purtroppo non in 4K nativi come su Xbox One X e PC, ma comunque in modo migliore rispetto a come inizialmente preventivato.

The @OuterWorlds is enhanced for both Xbox One X and PS4 Pro. It includes 4K textures and resolution on Xbox One X and PC, and upsamples to 4K from 1440p on PS4 Pro. It looks great across all platforms and we’re excited for players to experience The Outer Worlds on October 25th. — Private Division (@PrivateDivision) October 16, 2019

A rivelarlo è stato un tweet dempre di Private Division che, come potete osservare comodamente qui sopra, riporta infatti: “The Outer Worlds sarà ottimizzato sia per Xbox One X che per PS4 Pro. Su Xbox One X e su PC le texture e la risoluzione saranno in 4K, mentre su PS4 Pro saranno portate a tale risoluzione da una base di partenza in 1440p. In entrambi i casi il titolo sarà bellissimo da vedere e non vediamo l’ora che possiate mettere le mani sull’opera il prossimo 25 ottobre.” Un’ottima notizia, quindi, che dissipa definitivamente ogni alone ancora presente sulla versione per PS4 Pro del titolo.

Che ne pensate di questa notizia, era per voi scontata o a parere vostro non era invece certo che The Outer Worlds sarebbe stato ottimizzato anche per PS4 Pro? Quali sono ad oggi le vostre aspettative sull’intrigante titolo di Obsidian Entertainment? Fateci sapere la vostra direttamente nei commenti!