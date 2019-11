The Outer Worlds: la nuova patch corregge la dimensione dei testi

Come vi abbiamo già fatto notare durante le scorse notizie i mesi passati sono stati a dir poco ricchi di titoli massicci. Tra opere come Death Stranding, Borderlands 3, Gears 5 e tante altre ancora i giocatori sicuramente hanno trovato pane per i propri denti. Tra tutti questi titoli anche il tanto atteso gioco dei Obsidian Entertainment è riuscito a lasciare un marchio non indifferente. Infatti The Outer Worlds non solo ha convinto l’utenza ma addirittura ha dimostrato ancora una volta la bravura del team di sviluppo.

Ma anche se le lodi sono state a dir poco innumerevoli per la creatura dei Obsidian anche le critiche non sono sicuramente mancate. Il gioco presentava svariate problematiche tecniche che durante le scorse settimane sono state pian piano riviste e aggiustate. Tuttavia uno dei difetti più “gravi” del titolo sono sui suoi sottotitoli. Come confermato dalle varie recensioni (oltre che dall’utenza del gioco) The Outer Worlds presenta caratteri di testo molto minuscoli e difficili da leggere (cosa che, in un gioco dove la lettura è fondamentale, risulta alquanto negativo).

Durante la giornata di oggi, dopo le svariate lamentele e richieste, Obsidian ha rilasciato una Patch correttiva di questa particolare problematica. L’update 1.1.1.0, oltre a correggere qualche altra piccola imperfezione, permette di aumentare la dimensione generale dei caratteri di testo. Anche altre questioni riguardanti la stabilità generale del gioco (specialmente su PS4) sono state aggiustate grazie a questa Patch.

Fa sicuramente piacere vedere il continuo impegno della casa di sviluppo verso il proprio prodotto. Sicuramente la problematica dei testi piccoli risultava abbastanza fastidiosa e influiva di molto sulla godibilità generale del titolo. Fateci sapere cosa ne pensate di questa particolare notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!