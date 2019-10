The Outer Worlds: svelati i requisiti PC

Obsidian ha svelato i requisiti minimi e raccomandati di The Outer Worlds, la nuova avventura fantascientifica sviluppata dai creatori di Fallout New Vegas

Obsidian Entertainment ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali di The Outer Worlds per PC. Secondo le specifiche, il gioco di ruolo fantascientifico in uscita il prossimo 25 ottobre, avrà bisogno di almeno un Intel Core i3-3225 o di un AMD Phenom II X6 1100T con 4GB di RAM.

Lo studio di sviluppo ha inoltre messo nell’elenco delle schede video consigliate la NVIDIA GTX 650 Ti e l’AMD HD 7850 per i raccomandati minimi della GPU. Inoltre The Outer Worlds richiederà 40GB di spazio libero all’interno del disco rigido.

Nello specifico i requisiti minimi pubblicati da Obsidian Entertainment di The Outer Worlds sono:

OS: Windows 7 (SP1) 64bit

CPU: Intel Core i3-3225 o AMD Phenom II X6 1100T

RAM: 4GB

GPU: Nvidia GTX 650 Ti o AMD HD 7850

Spazio di archiviazione: 40GB

Mentre per quanto riguarda i requisiti consigliati di The Outer Worlds:

OS: Windows 10 64bit

CPU: Intel Core i7-7700K o Ryzen 5 1600

RAM: 8GB

GPU: GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 470

Spazio di archiviazione: 40GB

The Outer Worlds farà vivere i videogiocatori all’interno la colonia spaziale futuristica di Halcyon. Il gioco di ruolo dall’ammaliante comparto visivo ha alla sua base un unico sistema di sviluppo del proprio personaggio focalizzato sui propri tratti distintivi e sui difetti. Il risultato finale di questa bizzarra equazione rende The Outer Worlds un prodotto curiosamente insolito. Vi ricordiamo che il titolo uscirà il prossimo 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (su Epic Store). Siete pronti a immergervi nel nuovo gioco di ruolo dai creatori di Fallout New Vegas e Pillars of Eternity? Diteci la vostra.