The Outer Worlds: il seguito potrebbe essere un’esclusiva Microsoft

Un'eventuale e probabile seguito di The Outer Worlds, titolo di Obsidian, potrebbe essere un'esclusiva per le piattaforme Microsoft.

Uno dei titoli più enigmatici ma interessanti attesi per la fine di questo anno è sicuramente The Outer Worlds, ossia il ritorno sulle scene di un’apprezzatissima software house come Obsidian. Nonostante la casa celebre per Fallout: New Vegas sia stata recentemente acquisita da Microsoft il titolo uscirà anche su altre console come PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Un’eventuale seguito potrebbe però essere un’esclusiva delle piattaforme Microsoft. A dichiararlo è stato nientepopodimeno che Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios.

Booty ha infatti dichiarato, rispondendo ad una domanda, che The Outer Worlds ha tutte le carte in regola per diventare un franchise di punta di Microsoft, proprio come Halo.

Il titolo, come testimoniato dalla nostra anteprima direttamente dall’E3 2019 che potete trovare qua, promette inoltre decisamente bene: “Noi, però, prendiamo The Outer Worlds così come ci è stato presentato, un GDR con tantissime sfumature di gameplay e dialoghi davvero approfonditi che non vedevamo, appunto, da New Vegas. Tecnicamente e graficamente non è sicuramente un progetto memorabile, ma l’atmosfera space western e il comparto artistico compensano alcuni deficit grafici. Se siete appassionati di giochi come i primi Fallout, allora questo The Outer Worlds, nonostante la grandezza dell’esperienza, è da tenere decisamente d’occhio, il gioco uscirà il 25 ottobre 2019 per Xbox One, PC e PlayStation 4.”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi avrebbe senso un’eventuale esclusiva solo a partire da un secondo ipotetico capitolo? Che idea vi siete fatti fino ad’ora del titolo di Obisidian, è riuscito a catturare la vostra personale attenzione? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!