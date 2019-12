The Outlast Trials: l’horror diventa cooperativo, ecco i dettagli

Red Barrels ha annunciato The Outlast Trials, un nuovo gioco in cooperativa della serie di avventure horror Outlast. Questo nuovo videogame è ambientato nello stesso universo narrativo di Outlast e Outlast 2. A livello cronologico, è un prequel in quanto è ambientato durante la Guerra Fredda.

Gli sviluppatori di Red Barrels hanno affermato che “The Outlast Trials permetterà ai giocatori di fronteggiare gli orrori delle prove in solitaria o in cooperativa insieme altre tre sogggeti per test.” Queste parole ci fanno intuire che l’ambientazione sarà legata in qualche modo a una struttura scientifica. Il gioco è attualmente in sviluppo e non è stata ancora annunciata una data di uscita, nemmeno generica.

Il cofondatore di Red Barrels, David Chateauneuf, ha affermato: “Ora che abbiamo messo alla prova l’idea di base, è tempo di focalizzarci sull’effettiva creazione del contenuto, sulla varietà e… sul gore.” Possiamo quindi affermare che lo sviluppo è appena iniziato: non sappiamo quanto sarà grande il gioco, ma non crediamo ci si possa aspettare un rilascio in tempi rapidi.

Esiste anche la possibilità che il gioco arrivi solo sulle console di nuova generazione, PS5 e Xbox Scarlett, o perlomeno che sia un titolo cross-generazionale. L’unico elemento legato al gioco reso disponibile è l’immagine che abbiamo condiviso qui sopra. Possiamo vedere tre personaggi e la mano di un quarto che cala dall’alto: l’idea, probabilmente, è che si dovrà riuscire a fuggire aiutandosi l’un l’altro. I personaggi indossano dei visori notturni e il coloro dominante è il verde, tipico della serie. Diteci, cosa ne pensate? The Outlast Trials vi incuriosisce oppure avreste preferito un nuovo titolo single player?