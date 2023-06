Sul web è apparso un gioco decisamente geniale che dovreste tutti provare, The Password Game. Il titolo è gratuito ed è accessibile via browser, anche l’obbiettivo per è relativamente semplice: creare una password che diventa sempre più complicata a ogni sfida completata.

A volte viene chiesto un numero, altre ancora una lettera con caratteri speciali, la somma di più numeri, inserimento di mesi o mix strani. Insomma, è un gioco che stimola la creatività e la mente. Il punto è che ogni passo in avanti andrà inevitabilmente a cambiare anche le richieste passate superate, quindi occorre anche ragionare con attenzione su che passo compiere per non dover rifare dei punti già completati.

Il nostro consiglio è chiaramente quello di provarlo attraverso questo link. Ma prima ci teniamo a suggerirvi di non inserire nessun tipo di password che normalmente utilizzate. Non sappiamo quanto questo “gioco” sia sicuro al 100%, quindi meglio evitare di mettere qualcosa che usiamo normalmente. Teoricamente non dovrebbe nemmeno esserci il bisogno di chiarirlo, ma non si sa mai e preferiamo prevenire invece che curare.

Per il resto fateci sapere a che sfida siete arrivati e se vi siete trovate in difficoltà nel proseguire, siamo abbastanza certi che avrete di che ragionare proseguendo nella sfida. Non è mai detto che un gioco con un obbiettivo semplice sia poi realmente facile completarlo.