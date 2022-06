Sono già passate diverse settimane da quando The Quarry ha fatto il suo debutto sul mercato. La nuova esperienza in salsa teen horror dei ragazzi di Supermassive Games si distacca dalla serie antologica di The Dark Pictures, proponendoci un racconto tutto nuovo ma che allo stesso tempo ne condivide gran parte delle strutture ludiche. C’è però una curiosità molto interessante sul nuovo gioco del team britannico che lo ha portato ad essere affiancato al mastodontico Marvel Cinematic Universe.

Il titolo horror di Supermassive, infatti, condivide l’utilizzo di una tecnologia usata dai Marvel Studios per dare vita ad uno dei villain più apprezzati dai fan, ovvero Thanos. Secondo un’intervista rilasciata alla redazione del Washington Post, scopriamo come il team abbia ingaggiato per lo sviluppo di The Quarry Aruna Inversin, il direttore creativo dello studio di effetti Digital Domain, il quale ha realizzato un nuovo sistema di motion capture chiamato Masquerade 2.0.

Tale sistema è stato progettato per tenere traccia e registrare i movimenti del viso e del corpo di un attore per poi convertili digitalmente. Questi dati catturati tramite sessioni di motion capture possono anche essere modificati in tempo reale. Il sistema è un’evoluzione dell’originale Masquerade, il sistema che in passato era stato sviluppato per tracciare i movimenti dell’attore Josh Brolin nei panni di Thanos in Avengers: Infinity War.

“Questo sistema è stato utilizzato per registrare la performance che ha fatto Ted Raimi”, dice Inversin, riferendosi al personaggio dello sceriffo Travis in The Quarry, “lo potete vedere nelle sue performance nel gioco, in come muove le labbra e nel modo in cui si guarda intorno. Nessun animatore ha dovuto ritoccare nulla”. Come ben sappiamo Ted Raimi e solo uno degli attori hollywoodiani ad essere presente nel nuovo gioco di Supermassive, team che fin dai tempi di Until Dawn ha sempre cercato di coinvolgere diversi attori dalla gran carriera.