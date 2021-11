The Sandbox: acquistato un enorme yacht a una cifra esorbitante nel Metaverso

Sin da quando The Sandbox ha iniziato a prendere piede, sul web si parla di acquisti sempre più incredibili. Parliamo di un gioco basato su Blockchain, ossia un servizio di esplorazione di criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, e numerosi imprenditori stanno tenendo d’occhio la piattaforma ormai da tempo. Il record attuale per la spesa più alta riguarda la recente vendita NFT, che supera i 3 milioni di dollari, ma la follia degli utenti non è di certo finita qua.

All’interno del Metaverso è di recente stato fatto un altro acquisto che lascerebbe chiunque a bocca aperta. Nelle ultime ore, infatti, è stato messo all’asta il Metaflower Super Mega Yacht, il quale altri non è, come suggerisce il nome, un enorme yacht compreso di tutte le comodità del caso. Ebbene, il fortunato acquirente che è riuscito ad aggiudicarselo è arrivato a spendere ben 149 Ether, che corrispondono alla cifra di 650.000 dollari.

È quindi evidente che il progetto di The Sandbox non scherza, e moltissimi personaggi e aziende rilevanti se ne sono accorti da tempo. Basti vedere il fatto che dei terreni sono addirittura stati acquistati da artisti di rilievo, come Snoop Dogg e deadmau5, oppure anche da show famosi, come ad esempio The Walking Dead. Ma non finisce qui, perché anche il mondo videoludico potrebbe prenderne parte a breve; Ubisoft, infatti, ha parlato di recente della possibilità di un loro approccio all’interno della piattaforma.

Nell’ultimo periodo il Metaverso sta prendendo piede sempre in più e più realtà. Moltissime aziende stanno partecipando a diversi progetti del genere, come ad esempio Microsoft, il quale andrà ad includere anche Xbox. Persino delle ambasciate stanno migrando all’interno di questi mondi virtuali! Se siete curiosi di sapere come funziona tutto ciò e come poterne trarre vantaggio, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dove vi illustriamo alcune idee per investire nel Metaverso.