The Seven Deadly Sins Grand Cross: data di uscita occidentale svelata

Se siete dei lettori di fumetti giapponesi sicuramente conoscerete Nanatsu no taizai, meglio conosciuto come The Seven Deadly Sins. Il celebre manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki è uscito ormai da ben 8 anni, ma sta avendo un enorme successo in tutto il mondo. La trama vede le avventure dei sette peccati capitali comandati da Melodias, piccolo combattente sporcaccione, che riuniti dopo una disfatta nel regno di Britannia devono sconfiggere temibili avversari come i Cavalieri Sacri o i 10 comandamenti. Nonostante sia l’ennesimo Battle Shonen giapponese, la storia risulta ben scritta e mai banale, con diversi colpi di scena e disegni da applausi. Come succede con qualsiasi opera che riscuote successo, ecco che inevitabilmente viene trasposto un prodotto videoludico.

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia è stato il primo gioco sul franchise. Uscito due anni fa è approdato in esclusiva su PlayStation 4 offrendoci i frenetici scontri tra Cavalieri Sacri e Peccati Capitali. Il gioco uscì decisamente sottotono, si tratta a tutti gli effetti di un picchiaduro poco profondo nonostante con vistosi cali di frame rate, nonostante una storia scritta bene ed un roster davvero notevole il titolo non ha spiccato come ci si aspettava. Tempo fa però uscì The Seven Deadly Sins Grand Cross, titolo mobile che ha riscosso un enorme successo in Giappone ed in Corea. Grazie a questo infatti, finalmente il 3 marzo 2020 arriverà anche in occidente per iOs ed Android.

The Seven Deadly Sins Grand Cross

Il titolo mobile è un RPG a turni che utilizza un combat system strategico. Dovremmo, come in qualsiasi gioco di questo tipo, accumulare delle gemme che ci serviranno per “evocare” personaggi più forti. Il gioco propone anche una componente cooperativa e competitiva. Se siete fan dell’opera sicuramente non ve lo farete scappare anche perché si tratta sempre di un free to play.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete appassionati del manga? Fatecelo sapere nei commenti e come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità relative a The Seven Deadly Sins Grand Cross.