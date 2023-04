Sono passati oltre vent’anni dalla nascita del franchise di The Sims, e ancora oggi il simulatore di vita di EA e Maxis continua a far divertire e ad esaltare milioni di giocatori in tutto il mondo. Con The Sims 4 e le sue numerosissime espansioni, i fan di questa serie hanno sempre qualcosa di nuovo da scoprire, e sebbene Electronic Arts abbia già svelato di essere al lavoro su una nuova iterazione, questo quarto capitolo continua ad abbattere record su record.

Ad annunciare l’incredibile momento che sta vivendo The Sims 4 è stata la stessa Electronic Arts, con la compagnia statunitense che ha comunicato come l’ultimo capitolo della serie simulativa è stato in grado di attirare l’interesse di oltre 16 milioni di nuovi giocatori da quando il gioco base è diventato free-to-play nell’ottobre 2022. Di conseguenza sono aumentati del 53% anche gli utenti medi settimanali.

Ma questo non è tutto, dato che Electronic Art ha tenuto a sottolineare come The Sims 4 è riuscito ad accrescere la sua popolarità, con il quarto capitolo che ha raggiunto oltre 70 milioni di giocatori in tutto il mondo. “Sappiamo che The Sims 4 continua a essere uno sbocco creativo per gli appassionati, e il nostro team si impegna a fornire contenuti di gioco nuovi e innovativi che consentano ai nostri giocatori di abbracciare il caos che deriva dalla scoperta di sé”, ha affermato Phillip Ring, executive producer del gioco.

Infine, c’è stato spazio anche per parlare un po’ del nuovo capitolo della saga, con Lyndsay Pearson, vicepresidente del franchise che ha dichiarato quanto segue: “Stiamo sviluppando il The Sims di nuova generazione. Reinventare i Sims che conoscete e amate con nuovi modi di giocare, è questo il futuro di The Sims”.

