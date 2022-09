Se anche voi vi divertite a perdere ore e ore a costruire la casa perfetta su The Sims 4, o semplicemente trovate interessante vedere cosa le persone riescano a fare all’interno di un gioco apparentemente semplice, siete nel posto giusto. Il titolo di Electronic Arts vanta di una community di milioni di giocatori da tutto il mondo, alcuni dei quali hanno un talento tale da riuscire a costruire strutture degne di Renzo Piano; in questo articolo vi racchiuderemo dieci tra i progetti più belli di sempre, che potete anche scaricare per aggiungere al vostro salvataggio personale.

The Sims 4

10. Villa galleggiante

Trenchville Cressent, costruita da EniKaat, è una casa fantastica che ricorda un’enorme e maestoso battello. L’edificio presenta tre camere da letto e ben quattro bagni ed è circondato da acqua; gli interni sono luminosi e colorati, oltre a essere completamente arredati con uno stile moderno.

Qui il link per scaricarla.

The Sims 4

9. La casa di Silent Hill

Chi ha detto che l’unica cosa spaventosa in The Sims 4 siano gli incendi improvvisi? Se siete amanti dell’horror potete aggiungere alla vostra città una casa ispirata a quella di Silent Hill, iconico videogioco di Konami. L’edificio non solo è raccapricciante all’esterno, ma all’interno è completamente decorato in uno stile antico e abbandonato, con muri scrostati e mobilio decadente.

Qui il link per scaricarla (contiene delle mod, quindi assicuratevi di scaricare anche quelle nella pagina dedicata).

The Sims 4

8. La mansione più elegante di The Sims 4

Questa mansione farà invidia a qualsiasi vicino nel raggio di mille chilometri: con otto camere da letto e dieci bagni, anche la famiglia più numerosa di sempre non avrà bisogno di ulteriore spazio, anzi, probabilmente farete fatica a trovare i vostri Sims. All’esterno l’edificio è al contempo classico ed elegante, con un giardino immenso e due fontane al livello di quella di Trevi, mentre all’interno è semplicemente magnifico.

Qui il link per scaricarla.

The Sims 4

7. Hogwarts

Esatto, qualcuno è riuscito a ricreare persino il castello di Hogwarts in The Sims 4. Questo progetto titanico creato da lila-builds è il sogno di qualsiasi fan di Harry Potter e presenta alcune delle location più iconiche del franchise come la serra (riesco quasi a sentire le Mandragole urlare), il ponte coperto, il lago, la libreria e molto altro. L’edificio presenta dieci camere da letto e altrettanti bagni, quindi tutti gli studenti che creerete avranno spazio a sufficienza per praticare gli incantesimi; se poi possedete le espansioni “Regno della Magia” e “Vita Universitaria”, i vostri Sims potranno davvero frequentare la scuola di magia e stregoneria.

Qui il link per scaricarla.

6. Villa alpina

Se siete amanti dell’alta quota questa villa Alpina fa per voi: l’edificio di tre piani comprende quattro camere da letto, quattro bagni, una spa e una piscina interna, perfetta per sorseggiare una cioccolata calda… e fare invidia a qualsiasi vicino. L’esterno della casa è assolutamente magnifico e richiama alla perfezione l’atmosfera di un villaggio montano, quindi non vi resta che scegliere il maglione adatto per i vostri Sims, nell’attesa che EA decida di aggiungere un’espansione che renda possibile anche sciare.

Qui il ink per scaricarla.

5. Baita sul fiume

Vi piacciono i progetti complessi in The Sims 4? Questa enorme baita fa per voi, dato che è costruita su un letto d’acqua e presenta non solo svariati piani intricati, ma anche delle cascate che si intersecano con la casa. Nell’edificio sono presenti due camere da letto e quattro bagni, oltre a moltissimi dettagli che rendono il lotto veramente mozzafiato.

Qui il link per scaricarla.

The Sims 4

4. Villa con cascata

Questa villa non ha bisogno di una grande presentazione, basta vedere l’enorme cascata nel progetto per capirne la maestosità. L’edificio in stile cottage ha tre camere da letto e tre bagni ed è perfetto per dei Sims dai gusti raffinati ma vecchio stile. All’esterno è presente un patio rotondo con delle scale che portano all’ingresso principale, mentre nel cortile posteriore c’è spazio per un orto. I vostri abitanti potranno addormentarsi ogni notte con il rumore dell’acqua che scorre fuori dalla finestra, e godere ogni mattina di un panorama fantastico.

Qui il link per scaricarla.

3. Castello della Bestia

Dopo Hogwarts, nella lista delle case più belle di The Sims 4 non poteva mancare una casa ispirata al castello della Bestia de La Bella e la Bestia. Con le sue torri prominenti e le numerose cupole, questo progetto creato da SatiSim vi trasporterà dritti nella fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, dove l’amore conquista ogni cosa.

Qui il link per scaricarla.

The Sims 4

2. Casa volante dei sogni

Non ho onestamente idea di come abbia fatto, ma l’utente Simstruction è riuscito a creare una casa volante in The Sims 4. L’edificio sembra infatti fluttuare nell’aria, ma è possibile accedervi attraverso una scalinata ben pensata per confondersi con lo sfondo. Si tratta della dimora perfetta se desiderate creare un personaggio stregone, che in questo luogo potrebbe praticare la arti oscure indisturbato. Rispetto ad altri progetti nella lista è più piccola, essendo composta da solo una camera da letto e un bagno, ma insomma, aleggia nel vuoto, mi sembra sufficiente.

Qui il link per scaricarla.

The Sims 4

1. Villaggio Hobbit

Da fan del Signore degli Anelli non potevo non mettere questo progetto al primo posto. Si tratta infatti di una riproduzione della Contea degli Hobbit, creata da findjoo, che per quanto sembri un villaggio intero è in realtà un’unica grande casa. L’edificio – o meglio, l’Hobbiton – presenta al suo interno ben otto camere da letto e sette bagni. Insomma, il sogno per chiunque voglia ricreare Bilbo Baggins e la sua famiglia in The Sims 4.

Qui il link per scaricarla.

Cosa ne pensate di queste dieci case da sogno create in The Sims 4? Ricordiamo che per aggiungerle vi basterà entrare nella Galleria sia in-game che sul browser (nel secondo caso dovrete fare l’accesso al vostro account EA), cercare il nome dei progetti presenti nei link o direttamente incollarli e cliccare l’icona della cartella per aggiungerla ai download; all’interno del vostro gioco dovrete poi sceglierla dalla libreria e posizionarla in un lotto libero.