The Sims 4 Vita in Campagna | Recensione

Vita in Campagna è l’undicesima espansione di The Sims 4 che si rivolge a tutti quei giocatori che a gran voce hanno chiesto in questi anni l’introduzione di contenuti a tema agricolo con funzioni incentrate sul giardinaggio e su animali da allevare. Dopo il Game Pack Arredi da Sogno indirizzato per lo più ai costruttori – che non ci aveva del tutto convinti in fase di recensione – EA e Maxis provano ad accontentare i gusti di una più ampia fetta della community introducendo un nuovo modo per riempire le proprie giornate senza doversi affidare a mod come Farmland. La vita di campagna a Henford-on-Bagley si divide tra il lavoro nei campi, la cura degli animali e la produzione di materie prime per il sostentamento o la vendita, la partecipazione a fiere settimanali e alla scoperta degli idilliaci luoghi per rimanere a contatto con la natura.

Crea un Sim

Come di consueto suddividiamo la nostra analisi nelle varie componenti che costituiscono The Sims 4 in modo da darvi un’idea più precisa dei contenuti sia in termini di personalizzazione che di gameplay. Iniziamo subito dall’inclusione di una nuova Aspirazione e due nuovi Tratti nel CAS: Custode di campagna è la nuova aspirazione che vi guiderà attraverso quelle che sono le principali novità dell’espansione e vi spingerà a fare amicizia con gli animali selvatici e non. Molto più interessanti sono i tratti Appassionato di animali e Intollerante al lattosio.

Il Tratto Appassionato di animali vi renderà le cose un po’ più semplici quando vorrete socializzare con polli, mucche, lama, conigli e volpi, dandovi anche modo di interagire in modi originali con gli animali della vostra fattoria. Un Appassionato di animali è infatti in grado di lanciarsi in gesti molto più affettuosi, accarezzando e abbracciando con molta enfasi gli animali. Qui va riconosciuto l’ottimo lavoro degli animatori che hanno davvero messo molta cura in queste azioni in grado di scaldarvi il cuore.

Al contrario il tratto Intollerante al Lattosio può rendere un po’ più difficile la vita di tutti i giorni, soprattutto in un’espansione dove molti prodotti sono realizzati con il latte fresco munto dalle mucche della propria fattoria. Formaggi, pane al latte e molti manicaretti sono una bella tentazione, fortunatamente gli sviluppatori hanno pensato a varianti senza lattosio. Fate attenzione a cosa mangiate se non volete sentirvi male. Si integra comunque molto bene con la nuova sfida dei lotti che prevede la preparazione di ricette con ingredienti freschi, autoprodotti o acquistati.

Per quel che riguarda nuovi abbigliamenti e stili, l’espansione è ben provvista di nuovi capi e abiti sia per modelli maschili che femminili. Nonostante il clima estivo, sono molti anche i maglioni realizzati con decorazioni a tema che ritraggono tenere volpi e dalle combinazioni colori vivaci e molto varie. I capi più leggeri e freschi osano con decorazioni che richiamano frutti e colori brillanti come il giallo e il rosso; la frutta e i fiori si ritrovano anche nei nuovi set di orecchini a forma di fragoline e margheritine. I cappellini da cerimonia femminili sono parte integrante della pettinatura, quindi se volete cambiare colore del grazioso cappello dovrete cambiare la tinta dei vostri capelli. I tagli maschili sono come da tradizione inferiori per numero però questa volta possiamo contare su due nuovi tipi di barba.

Lo stile dell’espansione è chiaramente un richiamo all’estetica del cottagecore che ha spopolato su internet negli ultimi anni, ma un pregio di questa espansione è che si integra molto bene anche con altri contenuti pubblicati in precedenza. In particolare, questo stile un po’ più sobrio e ispirato alla natura trova un ottimo complemento in Vita Ecologica, o in Nifty Knitting per gli amanti del punto a croce e dei tessuti morbidi e calorosi. Se volete dare al vostro Sim un taglio più elegante senza rinunciare a decorazioni floreali allora anche lo Stuff Pack Giardini Romantici può offrire buone integrazioni. Anche i Game Pack Arredi da Sogno e Strangerville hanno buoni spunti per lo stilista che è in voi.

Compra / Costruisci

A parte un solo nuovo letto, disponibile ovviamente in diverse colorazioni, e cinque nuovi tipi di sedute tra cui una balla di paglia e un fungo, le novità maggiori riguardano l’introduzione di kit per il punto croce, cestini da picnic per godersi un bel pasto nel bosco, strutture ad arco per matrimoni e gli importantissimi pollai, le stalle per mucche e capanni per lama che costituiscono i nuovi strumenti con cui vi troverete a interagire per allevare e accudire i vostri animali. I pollai sono stati concepiti per ospitare fino a otto tra galli e galline, mentre i capanni per mucche e lama possono ospitare un solo animale, sicuramente un po’ riduttivo visto lo spazio occupato dalle due costruzioni. Mancano maiali, cavalli, pecore o anatre da poter accudire o con cui fare amicizia – presenti invece nella mod Farmland – però nel corso del gioco sarà possibile anche acquistare e posizionare tronchi per attirare conigli selvatici e stormi di uccelli.

In quanto a decorazioni da esterno non mancano arbusti a scopo ornamentale realizzati con la tecnica dell’arte topiaria che prendono le forme di conigli, mucche e galli. Tra i pezzi più ambiti figurano anche finestre da tetto con rivestimento in paglia o mattoni, camini e un vasto assortimento di infissi da interno ed esterno. Anche in questo caso la sinergia con i pacchetti Vita Ecologica o Cucina di Campagna è molto alta, ma se volete dare un tocco più moderno agli interni potrete sfruttare il Mini Case o Arredi da Sogno. Se non avete altri pacchetti installati, non ci sarà comunque bisogno di altro per realizzare fantastiche costruzioni e abitazioni nello stile della campagna inglese.

Mondo di gioco

Vita in campagna introduce tre nuovi quartieri, meno densi di attività da fare rispetto a Oasi Innevata, ma alquanto caratteristici. Finchwick è il centro cittadino di Henford-on-Bagley e può inizialmente sembrare un luogo senza grandi attrazioni, il cui unico punto di ritrovo è un pub e il maggior punto di interesse è il mercato, ma ogni fine settimana la zona si anima con la fiera locale, sulla falsariga degli eventi già visti in Oasi Innevata. Qui si possono iscrivere animali e prodotti a competizioni e saranno valutati dal sindaco dopo un’attesa tutt’altro che breve. Lo spirito di una piccola città però si respira cercando di dare una mano ai suoi abitanti, accettando di svolgere per loro alcune richieste, un po’ come le missioni di Viaggio a Batuu ma in maniera più superficiale.

Old New Henford è la zona residenziale rurale ed è il luogo perfetto dove abbiamo deciso di trasferirci per iniziare la nostra avventura in Vita in Campagna. Il quartiere presenta un piccolo giardino comunitario e lotti molto spaziosi che possono ospitare laghetti, giardini, piantagioni e bestiame. È una zona abitata da diverse famiglie, ma si trova anche immersa nella natura incontaminata per questo è facile incontrare anche conigli selvatici e volpi, quest’ultime renderanno la vita alle vostre galline molto difficile se avete lasciato attiva la sfida lotto Volpe selvatica.

Socializzare con conigli e volpi attraverso opzioni di dialogo e offrendo regali – come visto anche in Fenomeni Paranormali – può portarli dalla vostra parte, o potete sempre provare a dissuadere a parole una volpe che vi sta rubando un uovo dal pollaio. I grandi spazi purtroppo appaiono molto più vuoti di altre ambientazioni a causa dell’assenza di un open world in The Sims 4. È un problema che di certo non può risolvere questa espansione e che si fa sentire un po’ di più in situazioni come questa.

Il bosco di Bramblewood è invece un luogo adatto per lunghe passeggiate e per andare alla ricerca di funghi e cioccobacche. Non può mancare inoltre una visita al sorvegliante di creature che avrà per noi un assortimento di abiti per animali. Il pittoresco bosco è un luogo sereno dove fare amicizia con gli animali selvatici o scattarsi un selfie con la statua di Sophie la lumaca.

Gameplay Vita in Campagna

La vita in campagna però non è solo idilliaca, fatta di incontri sempre sorprendenti con dolci animaletti da coccolare, ma nasconde duro lavoro se si vuole mandare avanti una fattoria e sopravvivere con i doni che offre la terra. Pur non essendo stata introdotta una vera carriera agricola con i suoi livelli e i suoi orari di lavoro, tenere sotto controllo il pollaio, prendersi cura di un lama o mungere una mucca, non sono certo attività che non richiedono l’impegno tipico di un lavoro. Riteniamo che la scelta di non appesantire ulteriormente l’esperienza con turni e obiettivi prefissati sia stata la scelta migliore per vivere pienamente e in totale autonomia tutte le gioie e i dolori della vita di campagna.

Una giornata in fattoria inizia molto presto, col canto del gallo che sancisce l’inizio di un nuovo giorno. Ogni animale richiede cure per essere in salute e per mantenere alti i suoi livelli di felicità. Animali più felici e più in salute produrranno latte e uova di maggiore qualità. I pollai, ad esempio, devono essere puliti regolarmente e non deve mai mancare il cibo che può essere sparso a terra così che gli animali possano beccarlo o dato manualmente a chi ne ha bisogno. Lo stato di salute dei nostri animali può essere sempre controllato. La stessa routine può essere estesa a mucche e lama, infatti anche loro avranno bisogno principalmente di amore, pulizia e cibo.

Un modo per rendere particolarmente felici gli animali, o per fargli produrre specifici tipi di prodotti, è quello di nutrirli con dolcetti particolari realizzati da noi seguendo le ricette che abbiamo sbloccato sul nostro taccuino. Tutti i dolcetti possono essere dati a mucche, galline e lama, ma gli effetti differiscono. Nutrendoli con dolcetti al cioccolato sono in grado di produrre latte al cioccolato, lana marrone e uova di cioccolata, con dolcetti alla zucca le uova e la lana saranno di color arancio e il latte sarà speziato e via così per ogni ricetta che riusciremo a trovare. La lana colorata vi sarà molto utile se intendete ricamare a punto croce sempre più grandi e complessi modelli.

Anche la coltivazione di ortaggi, frutta ed erbe ha ricevuto nuove aggiunte in Vita di Campagna. Ora possono essere piantati semi abnormi che se curati attentamente permettono di produrre raccolti sovradimensionati, ottimi per nuove ricette e per competere nella fiera locale e aggiudicarsi il primo premio. Le colture di grandi dimensioni crescono solo nei nuovi appezzamenti disponibili in modalità Compra/costruisci e occupano l’intero rettangolo di terreno, mentre più semi di piante più piccole possono essere piantati in un singolo appezzamento. Non è automaticamente garantito che una coltivazione abnorme dia vita a un prodotto di dimensioni considerevoli, sarà necessario prendersene cura attraverso una serie di azioni: fertilizzare spesso, annaffiare le colture quando necessario e curare il giardino strappando erbacce e tenendo lontani gli insetti.

Fare amicizia con gli uccelli selvatici e i conigli può aiutare nelle operazioni di manutenzione quotidiana. Gli uccelli tengono lontani gli insetti e il loro canto incoraggia la crescita, mentre i conigli riducono il livello di erbacce. Tutte le materie prime della terra possono anche essere utilizzate per creare conserve: il processo non è particolarmente curato, basterà infatti aver raccolto gli ingredienti necessari e attendere l’animazione di cottura per produrre un vasetto da tenere in dispensa.