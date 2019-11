The Sims 4 Vita Universitaria: l’espansione si svela con nuovi dettagli ufficiali

EA ha rilasciato nuove informazioni legate a The Sims 4 Vita Universitaria, la nuova espansione in arrivo a breve. Ecco tutti i dettagli ufficiali.

Electronic Arts ha finalmente rilasciato i primi dettagli ufficiali su Vita Universitaria, l’espansione di The Sims 4 che sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2019 su PC e dal 17 dicembre 2019 su PlayStation 4 e Xbox One. Tramite le pagine ufficiali del sito dedicato al gioco possiamo ora scoprire le nuove informazioni.

Per iniziare, potremo iscriversi alla storica università di Britechester o al moderno Istituto di Foxbury. Avremo la possibilità di risiedere nel dormitorio o fuori dal campus. Potremo muoverci con una bicicletta all’interno della aree studentesche e sfruttare la biblioteca per studiare. Ovviamente l’università è pensata per apprendre, quindi dovremo fare attenzione ai voti che miglioreranno se seguiremo le lezioni o peggioreranno se le salteremo. Potremo seguire vari tipi di corsi, assistere a conferenze, scrivere tesi e presentazioni e diventare un insegnante, un avvocato o un ingegnere.

Al tempo stesso, il college di The Sims 4 è anche un luogo per conoscere nuove persone e socializzare. Si potrà giocare a “succo-pong”, con il pallone da calcio o passare del tempo con i propri coinquilini. Ci sono poi organizzazioni studentesche legate alla robotica, all’arte e al dibattito e non manca nemmeno un’organizzazione segreta della quale divenire membro. Infine, come per ogni espansione, non mancano nuove opzioni stilistiche sia per il vostro Sim che per la stanza in cui dormirete. Potrete indossare una tuta o essere più eleganti e questo influenzerà la vostre relazioni con i personaggi e i compagni di corso.

In sostanza, le novità non mancano e Vita Universitaria di The Sims 4 sembra destinato ad essere un altro grande successo. Come abbiamo scoperto di recente, la serie ha guadagnato più di 5 miliardi di dollari dal 2000, quando è stato rilasciato il primo capitolo. Diteci, state giocando a The Sims 4? Comprerete l’espansione?