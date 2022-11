In quest’ultimo periodo dell’anno Electronic Arts si sta sbizzarrendo annunciando una serie di nuovi videogiochi. Oltre a mostrarci le ultime novità relative al tanto atteso remake di Dead Space, la compagnia statunitense ha messo sul tavolo anche una manciata di nuovi titoli appartenenti ai propri franchise di successo, e non solo. Dopo la presentazione del prossimo Need for Speed Unbound e di Wild Hearts, EA ha annunciato di essere al lavoro anche su The Sims 5, ma per vedere di più di questo progetto servirà avere molta pazienza.

The Sims 4

L’annuncio del nuovo capitolo di The Sims è stato accompagnato da una serie di prime informazioni, ma anche dalla conferma che il gioco è al momento nelle prime fasi di sviluppo. Ora, però, stando ad un recente report sembra che The Sims 5 sia già stato in grado di raggiungere lo stato di playtest. Questo significa che delle porzioni del gioco sono già giocabili in qualche modo, ma sembra anche che qualcuno sia riuscito ad approfittare della situazione e piratare il nuovo The Sims.

Stando alla neonata redazione di Insider Gaming, composta da vari insider del settore che hanno dimostrato più volte la propria affidabilità, è stato possibile piratare così presto questo titolo a causa dell’Unreal Engine. Poiché la build del playtest di The Sims 5 non è crittografata, ciò renderebbe molto semplice bypassare la sicurezza. Non dimentichiamoci che si tratta sempre di una versione del gioco molto acerba e che, quasi sicuramente, vedrà una serie di cambiamenti nel corso dello sviluppo.

È sicuramente curioso parlare di un gioco piratato così tanto presto rispetto a quella che potrebbe essere la sua data di lancio. A tal proposito ad oggi non abbiamo la minima idea di quando potrà uscire il nuovo The Sims 5, e per questo non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti direttamente da Electronic Arts e Maxis.