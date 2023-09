EA ha ufficialmente annunciato che The Sims 5, noto con il nome in codice “Project Rene”, sarà gratis. Questa notizia è stata divulgata durante una presentazione speciale dietro le quinte di The Sims, segnando un momento decisamente importante per la celebre serie di simulazione di vita.

Secondo quanto riportato nell’annuncio di EA, una volta che Project Rene sarà pienamente accessibile ai giocatori, non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, né acquistare il gioco base. Questa mossa mira a semplificare al massimo l’accesso al gioco, permettendo ai giocatori di invitare o unirsi agli amici e scoprire nuove funzionalità, storie ed emozionanti sfide senza barriere economiche.

A ogni modo The Sims 5 non sostituirà The Sims 4. I due giochi coesisteranno “affiancati”, con EA impegnata a continuare a supportare entrambi contemporaneamente. Questo significa che i fan di lunga data potranno godere di nuovi contenuti su The Sims 4 mentre esplorano le potenzialità di Project Rene.

Tuttavia, EA ha specificato che Project Rene non avrà subito tutte le caratteristiche presenti in The Sims 4. Le funzionalità verranno gradualmente implementate nel tempo, con l’azienda che promette di arricchire costantemente l’esperienza di gioco.

Mentre EA prevede ancora di vendere contenuti scaricabili (DLC) per Project Rene, l’azienda ha promesso di adottare un approccio diverso. Alcune funzionalità di base, come le condizioni meteorologiche, verranno aggiunte gratuitamente per tutti i giocatori, mentre i pacchetti a pagamento si concentreranno su esperienze più specifiche.

Nonostante queste novità, EA non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per The Sims 5 o Project Rene, dichiarando che il progetto è ancora nelle “prime fasi” di sviluppo. Tuttavia, adesso sappiamo che anche The Sims ha abbandonato ufficialmente la struttura “franchise” per focalizzarsi sulla singola “piattaforma”.